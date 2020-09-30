Випадання волосся – досить поширена проблема, яка зачіпає як чоловіків, так і жінок. Нове дослідження показало, що загострення цієї проблеми щорічно припадають на літо та осінь.

Для дослідження, яке опублікували в British Journal of Dermatology, вчені з Медичної школи університету Джонса Хопкінса використовували аналіз тенденцій пошукових запитів в Google.

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Коли волосся випадає найбільше

Дослідники розглянули піки запитів за словосполученнями "випадання волосся" за 12 років – з січня 2004 року по жовтень 2016 року в 8 різних країнах в обох півкулях.

Виявилося, що найбільш часто користувачі запитували Google про втрату волосся влітку і на початку осені. Дані, отримані від Google, свідчать про те, що попередні гіпотези про сезонну втрату волосся принципово вірні.

Чому волосся сильніше випадає влітку і восени

На жаль, вірогідні біологічні причини того, чому випадання волосся частіше відбувається в літні та осінні місяці, досі не цілком ясні.

Одна з гіпотез полягає в тому, що випадіння волосся активізується під впливом прямих сонячних променів влітку, і, отже, волосся необхідно захищати від сонця, щоб уникнути їх випадання.



Волосся випадає у всіх / Фото unsplash

Інша гіпотеза стверджує, що за зиму і ранню весну волосяні цибулини страждають від нестачі вітамінів, а також від занадто щільних головних уборів. Проблеми накопичуються весь холодний період, і з наслідками доводиться мати справу влітку.

Чому випадає волосся

Випадання волосся – нормальне і здорове явище. Дослідження показують, що в середньому людина втрачає до 100 волосин на день. Цей показник трохи змінюється в залежності від віку: люди молодше 40 років втрачають в середньому більше волосся, ніж ті, кому вже за 40.

Випадання волосся, як біологічний процес, є неминучим. Але втрата волосся може посилюватися під впливом стресу, гормонів, нестачі вітамінів і неправильного догляду.

Крім того, на інтенсивність випадання волосся помітно впливають генетичні фактори та хвороби. Тому якщо у вас є підозра, що волосся випадає надто інтенсивно, краще звернутися за консультацією до лікаря-трихолога.