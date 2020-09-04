Натуральні та додані цукри потрібні для зменшення жорсткості диму, це полегшує процес вдихання. Але, з іншого боку, доданий цукор збільшує кількість шкідливих хімічних речовин в димі та підсилює звикання.

Дослідники опитали 4350 дорослих курців сигарет. Зокрема, респонденти відповіли на питання, які оцінюють знання і поінформованість про доданий цукор в сигаретах.

Також на тему: Чи справді легкі сигарети менше шкодять здоров'ю людини

Крім того, учасники могли давати відкриті коментарі до загального запитальника.

Цукор в цигарках

Дослідники виявили, що лише 5,5% респондентів знали про додавання цукру в сигарети. В цілому, навіть після об'єднання в групи за різними характеристиками (стать, вік, дохід, рівень освіти, раса й етнічна приналежність), їх кількість не перевищувала 10%.

Про те, що цукор збільшує кількість токсинів в димі, знали лише 3,8% учасників.

Доданий цукор в сигаретах створює тріаду смерті. Він робить сигарети смачнішими і смертоноснішими. Курці повинні знати, що вони курять, але цього нема. Сигарети небезпечні безліччю різних складників, тому людям важко відстежувати. Вчені продовжують шукати нові шляхи, якими сигарети шкодять,

– зазначили науковці.

З огляду на низьку поінформованість, інтерес до курців і підвищену популярність проблем, пов'язаних з додаванням цукру в харчові продукти та напої, вчені вважають за необхідне розробляти способи поширення інформації про доданий цукор в сигаретах і впроваджувати в медіакампанії у сфері охорони здоров'я.