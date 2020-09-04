Натуральные и добавленные сахара нужны для уменьшения жесткости дыма, это облегчает процесс вдыхания. Но, с другой стороны, добавленный сахар увеличивает количество вредных химических веществ в дыме и усиливает привыкание.

Исследователи опросили 4350 взрослых курильщиков сигарет. В частности, респонденты ответили на вопросы, которые оценивают знания и осведомленность о добавлении сахаров в сигареты.

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Кроме того, участники могли давать открытые комментарии к общему вопроснику.

Сахар в сигаретах

Исследователи обнаружили, что только 5,5% респондентов знали о добавлении сахара в сигареты. В целом, даже после объединения в группы по различным характеристикам (пол, возраст, доход, уровень образования, раса и этническая принадлежность), их количество не превышало 10%.

О том, что сахар увеличивает количество токсинов в дыме, знали только 3,8% участников.

Добавленный сахар в сигаретах создает триаду смерти. Он делает сигареты вкуснее и смертоноснее. Курильщики должны знать, что они курят, но этого нет. Сигареты опасны множеством различных составляющих, поэтому людям трудно отслеживать. Ученые продолжают искать новые пути, которыми сигареты вредят,

– отметили ученые.

Учитывая низкую осведомленность, интерес к курильщикам и повышенную популярность проблем, связанных с добавлением сахара в пищевые продукты и напитки, ученые считают необходимым разрабатывать способы распространения информации о добавленном сахаре в сигаретах и ​​внедрять в медиакампании в сфере здравоохранения.