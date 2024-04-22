Целью исследователей с факультета поведенческого здоровья Университета Пенсильвании было определить, можно ли предсказать возникновение алкогольных побелов в памяти на основании информации о паттернах потребления алкоголя.

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Согласно исследованию 2022 года, около 80% из 1700 опрошенных студентов колледжей столкнулись хотя бы с одним эпизодом алкогольного блэкаута. Несмотря на то, что при этом человек продолжает взаимодействовать со своим окружением, утром он может полностью или частично забыть о деталях прошедшего вечера.

Новое исследование алкоголя

Алкогольные пробелы в памяти могут сопровождаться психическими и поведенческими нарушениями из-за потребления алкоголя, поэтому понимание причин таких пробелов может помочь в предотвращении вреда от злоупотребления.

Исследователи использовали специальные датчики BACtrack Skyn для измерения трансдермальной концентрации алкоголя. Вместо того, чтобы полагаться только на самоотчеты участников исследования, эти датчики позволяли получить биомаркеры интоксикации в реальном времени.

В исследовании приняли участие 79 студентов с востока США, склонных к "рискованному" употреблению алкоголя. Ежедневно они заполняли анкеты, в которых отмечали, пили ли они вчера и, помнят ли события прошлого вечера.

Факторы, которые влияют на алкогольную амнезию

В ходе исследования ученые зафиксировали 486 эпизодов употребления алкоголя и 147 эпизодов амнезии. Анализируя эти данные, исследователи обнаружили три биомаркера интоксикации алкоголем, способные предсказать вероятность "блэкаута".

Исследование показало, что скорость нарастания интоксикации, достижения пика и продолжительность употребления алкоголя играют ключевую роль в возникновении алкогольных пробелов в памяти.

Чтобы снизить риск провалов в памяти, важно учитывать то, как человек употребляет алкоголь, а не только его количество. Для прогнозирования алкогольной амнезии важна и скорость интоксикации, и ее пиковые значения, и время, в течение которого употребляют алкоголь,

– отметили ученые.

Однако, исследователи очертили несколько ограничений своего исследования, включая небольшой размер выборки, большинство участников которой были белыми и женского пола. Кроме того, продолжительность эксперимента составляла всего один месяц.