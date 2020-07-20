Добре відомо, що зайва вага та ожиріння матері шкідливі для майбутньої дитини, і перед вагітністю краще схуднути. Однак досягати цього за допомогою екстремальних дієт подвійно небезпечно.

Іноді жінки так сильно хочуть швидше домогтися бажаного, що вдаються до допомоги екстремальних дієт, наприклад, скорочують добовий раціон до 500 або 600 калорій або зовсім голодують кілька днів поспіль. Нове дослідження показало, що такі дієти можуть спровокувати безпліддя, пише Daily Mail.

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Вплив дієт на зачаття

Екстремальний харчовий режим провокує довготривалі пошкодження всього організму, що спочатку ускладнює процес зачаття, а часом і робить його неможливим.

Наприклад, при таких дієтах у жінок часто припиняються місячні, що свідчить про серйозні гормональні проблеми. На жаль, інтернет і особливо соціальні мережі сповнені різного роду "чудодійними дієтами", що дозволяють за кілька місяців схуднути на 30-50 кг. При фанатичному проходженні дієті можна домогтися бажаного, але високою ціною.

Як правильно худнути

У реальності для того, щоб худнути, не обов'язково морити себе голодом. Для потрібно спалювати трохи більше калорій ніж вживати, ретельно стежити за часом прийому їжі (не вечеряти пізніше ніж за три години до відходу до сну), приділяти час фізичних навантажень, виключити солодке і борошняне.

Звичайно, цей шлях не буде настільки швидкий і результативний, але він є єдино правильним, якщо тільки мова не йде про важкий ступені ожиріння, при якій єдиним варіантом часто залишається баріатрична операція (зменшення об'єму шлунка).

Нормальна втрата ваги – 2 кілограми на місяць, якщо це робити інтенсивніше, можуть виникнути негативні наслідки.