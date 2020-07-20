Хорошо известно, что лишний вес и ожирение матери вредны для будущего ребенка, и перед беременностью лучше похудеть. Однако достигать этого с помощью экстремальных диет вдвойне опасно.

Иногда женщины так сильно хотят быстрее добиться желаемого, что прибегают к помощи экстремальных диет, например, сокращают суточный рацион до 500 или 600 калорий или совсем голодают несколько дней подряд. Новое исследование показало, что такие диеты могут спровоцировать бесплодие, пишет Daily Mail.

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Влияние диет на зачатие

Экстремальный пищевой режим провоцирует долговременные повреждения всего организма, что сначала усложняет процесс зачатия, а порой и делает его невозможным.

Например, при таких диетах у женщин часто прекращаются месячные, что свидетельствует о серьезных гормональных проблемах. К сожалению, интернет и особенно социальные сети полны разного рода "чудодейственных диет", позволяющих за несколько месяцев похудеть на 30-50 кг. При фанатичном придерживании диеты можно добиться желаемого, но высокой ценой.

Как правильно худеть

В реальности для того, чтобы худеть, не обязательно морить себя голодом. Для этого нужно сжигать немного больше калорий чем употреблять, тщательно следить за временем приема пищи (не ужинать позднее чем за 3 часа до отхода ко сну), уделять время физическим нагрузкам, исключить сладкое и мучное.

Конечно, этот путь не будет столь быстрым и результативным, но он является единственно правильным, если только речь не идет о тяжелой степени ожирения, при которой единственным вариантом часто остается бариатрическая операция (уменьшение объема желудка).

Нормальная потеря веса -2 кг в месяц, если это делать интенсивнее, могут возникнуть негативные последствия.