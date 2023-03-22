Принципи дієти за ДНК

Зокрема, медичні лабораторії обіцяють, що результати тесту допоможуть швидко схуднути без шкоди для здоров'я та нададуть переліки продуктів, яких варто уникати. При цьому ДНК-дієта поки що не має достатніх наукових обґрунтувань, а рекомендації не будуть по-справжньому індивідуальними.

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Ідея вибору дієти по ДНК пов'язана з актуальним напрямком у дієтології, який називається персоналізованим харчуванням. Попри те, що є загальні рекомендації щодо здорового харчування та зниження ваги, різні люди по-різному реагують на зміни у харчуванні. Це пов'язано з індивідуальними особливостями метаболізму, тобто засвоєння нутрієнтів. Ці особливості у тому числі формуються генами.

Наприклад, при цукровому діабеті важливо контролювати рівень глюкози у крові. Він підвищується після їжі, причому деякі продукти, такі як рафіновані вуглеводи, у більшості людей викликають різкий стрибок цукру в крові. Але дослідження показало, що зміна цього показника у відповідь на їжу значно відрізняється залежно від індивідуальних особливостей. Вченим вдалося виявити їх та сформувати індивідуальні дієтичні рекомендації, які допомогли знизити рівень глюкози у крові.

Проте одна чи навіть кілька таких робіт поки не дозволяють сформувати рекомендації, які можна переносити до клінічної практики. Для цього потрібно набагато більше досліджень, які враховуватимуть різні фактори, такі як етнічна група, спосіб життя, соціальні чинники.

Що стосується зниження ваги, поки що вчені не знайшли зв'язку між генетикою та ефективністю дієт. Так, рандомізоване клінічне дослідження показало, що дієти з обмеженням вуглеводів та жирів приблизно однакові та ніяк не пов'язані з генетичними особливостями.

Користь та шкода дієти

Швидше за все, дієта по ДНК не принесе шкоди, тому що рекомендації зазвичай виходять досить розпливчастими і в цілому базуються на загальних принципах здорового харчування. Людині порекомендують їсти більше овочів та фруктів, цільного зерна, скоротити кількість перероблених продуктів та доданого цукру. З цієї точки зору дієта по ДНК швидше корисна.

Шкода дієти найбільша для вашого гаманця. Замість марних досліджень гроші можна було використовувати для придбання корисних продуктів.