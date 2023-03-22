Принципы диеты по ДНК

В частности, медицинские лаборатории обещают, что результаты теста помогут быстро похудеть без вреда для здоровья и предоставят перечни продуктов, которых следует избегать. При этом ДНК-диета пока нет достаточных научных обоснований, а рекомендации не будут по-настоящему индивидуальными.

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Идея выбора диеты по ДНК связана с актуальным направлением в диетологии, которое называется персонализированным питанием. Несмотря на то, что есть общие рекомендации по здоровому питанию и снижению веса, разные люди по-разному реагируют на изменения в питании. Это связано с индивидуальными особенностями метаболизма, то есть усвоения нутриентов. Эти особенности посреди них формируются генами.

К примеру, при сахарном диабете важно контролировать уровень глюкозы в крови. Он повышается после еды, причем некоторые продукты, такие как рафинированные углеводы, у большинства людей вызывают резкий скачок сахара в крови. Но исследование показало, что изменение этого показателя в ответ на еду значительно отличается в зависимости от индивидуальных особенностей. Ученым удалось выявить и сформировать индивидуальные диетические рекомендации, которые помогли снизить уровень глюкозы в крови.

Однако одна или несколько таких работ пока не позволяют сформировать рекомендации, которые можно переносить в клиническую практику. Для этого требуется гораздо больше исследований, которые будут учитывать разные факторы, такие как этническая группа, образ жизни, социальные факторы.

Что касается снижения веса, пока ученые не обнаружили связи между генетикой и эффективностью диет. Так, рандомизированное клиническое исследование показало, что диеты с ограничением углеводов и жиров примерно одинаковы и никак не связаны с генетическими особенностями.

Польза и вред диеты

Скорее всего, диета по ДНК не принесет вреда, потому что рекомендации обычно получаются достаточно расплывчатыми и в целом базируются на общих принципах здорового питания. Человеку порекомендуют есть больше овощей и фруктов, цельного зерна, сократить количество переработанных продуктов и добавленного сахара. С этой точки зрения диета по ДНК скорее полезна.

Жаль диеты самая большая для вашего кошелька. Вместо бесполезных исследований деньги можно было использовать для приобретения полезных продуктов.