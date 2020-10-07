Лікарі завжди підкреслювали важливість хорошого харчування майбутніх матерів. Але дослідження показало, що харчування батька перед зачаттям грає не меншу роль для здоров'я майбутньої дитини.

Відомо, що батько відповідає за половину генів своїх нащадків. Але дослідження вчених з Університету Цинциннаті показало також значний вплив не генетичних факторів.

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Як відбувалося дослідження

В ході дослідження, вчені ізолювали один від одного самок і самців плодових мух виду Drosophila melanogaster, які знамениті своєю високою репродуктивною здатністю. Вчені годували всіх самок мух однаково.

А для самців вони розробили 30 різних видів дієт на основі дріжджів і цукру. Якість їжі в різних дієтах сильно варіювалося за рівнем вмісту білків, вуглеводів і калорій. Через 17 днів суворої дієти самці злучалися індивідуально і послідовно з двома самками, з інтервалом 15 хвилин.

Через 24 години дослідники підрахували відкладені яйця, і ще через 24 години їх досліджували під мікроскопом, щоб визначити, скільки в них було життєздатних ембріонів.

Дієта батька впливає на здоров'я потомства

Науковці виявили, що ймовірність виживання ембріонів тим вище, чим збалансованішим була дієта самців (ці ефекти були менш очевидні при першому паруванні). Смертність ембріонів була найвищою для потомства тих самців, яких перед спарюванням тримали на високо вуглеводній дієті з низьким вмістом білка.

Дослідники також виявили зв'язок між станом тіла самця і смертністю його потомства. Самці з найнижчими запасами енергії (за результатами вимірювань вмісту в їх тілах жирних кислот, глюкози та білка) мали менше нащадків.