Врачи всегда подчеркивали важность хорошего питания будущих матерей. Но исследование показало, что питание отца перед зачатием играет не меньшую роль для здоровья будущего ребенка.

Известно, что отец отвечает за половину генов своих потомков. Но исследования ученых из Университета Цинциннати показало также значительное влияние не генетических факторов.

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Как происходило исследование

В ходе исследования, ученые изолировали друг от друга самок и самцов плодовых мух вида Drosophila melanogaster, которые знамениты своей высокой репродуктивной способностью. Ученые кормили всех самок мух одинаково.

А для самцов они разработали 30 различных видов диет на основе дрожжей и сахара. Качество пищи в различных диетах сильно варьировалось по уровню содержания белков, углеводов и калорий. Через 17 дней строгой диеты самцы спаривались индивидуально и последовательно с двумя самками, с интервалом 15 минут.

Через 24 часа исследователи подсчитали отложенные яйца, и через 24 часа их исследовали под микроскопом, чтобы определить, сколько в них было жизнеспособных эмбрионов.

Диета отца влияет на здоровье потомства

Ученые обнаружили, что вероятность выживания эмбрионов тем выше, чем более сбалансированным была диета самцов (эти эффекты были менее очевидны при первом спаривании). Смертность эмбрионов была высокой для потомства тех самцов, которые перед спариванием держали на высоко углеводной диете с низким содержанием белка.

Исследователи также обнаружили связь между состоянием тела самца и смертностью его потомства. Самцы с низким запасами энергии (по результатам измерений содержания в их телах жирных кислот, глюкозы и белка) имели меньше потомков.