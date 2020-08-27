В нижніх шарах стратосфери вчені з Токійського університету знайшли бактерії деінококків. Попри вплив сонячної радіації, вони залишилися живими.

Відтак, науковці вирішили перевірити, чи зможуть ці бактерії вижити у відкритому космосі. Заради відповіді на це питання дослідники три роки проводили експеримент на борту МКС. Дослідження опубліковане в журналі Frontiers in Microbiology.

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Помістивши бактерії на зовнішні панелі японського модуля "Кібо" вчені виявили, що кожен зразок по-різному піддавався впливу космічного середовища.

Під кінець експерименту вижили всі бактерії розміром більше ніж 0,5 міліметра. Цікаво, що ті деінококки, які вмирали, створювали захисний шар для мікроорганізмів, які були розташовані під ними. Таким чином вижила вся колонія.

Скільки бактерії можуть прожити в космосі

Вчені порахували, що гранула товщиною понад 0,5 міліметра може прожити на поверхні космічного корабля від 15 до 45 років. Тобто цього достатньо, аби перенести міжпланетну подорож. Натомість у відкритому космосі колонія діаметром близько одного міліметра може виживати до восьми років.

Це відкриття є вагомим аргументом на користь гіпотези панспермії. Ця гіпотеза передбачає, що мікроорганізми можуть переселятися з одних планет на інші.

Якщо панспермія можлива, життя повинне зустрічатися набагато частіше, ніж ми думали раніше,

– йдеться в повідомленні.