В нижних слоях стратосферы ученые из Токийского университета нашли бактерии деинококков. Несмотря на влияние солнечной радиации, они остались живы.

Следовательно, ученые решили проверить, смогут ли эти бактерии выжить в открытом космосе. Ради ответа на этот вопрос исследователи три года проводили эксперимент на борту МКС. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

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Поместив бактерии на внешние панели японского модуля "Кибо", ученые обнаружили, что каждый образец по-разному подвергался воздействию космической среды.

Под конец эксперимента выжили все бактерии размером более чем 0,5 миллиметра. Интересно, что те деинококки, которые умирали, создавали защитный слой для микроорганизмов, которые были расположены под ними. Таким образом выжила вся колония.

Сколько бактерии могут прожить в космосе

Ученые посчитали, что гранула толщиной более 0,5 миллиметра может прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. То есть этого достаточно, чтобы перенести межпланетное путешествие. В открытом же космосе колония диаметром около одного миллиметра может выживать до восьми лет.

Это открытие является весомым аргументом в пользу гипотезы панспермии. Эта гипотеза предполагает, что микроорганизмы могут переселяться с одних планет на другие.

Если панспермия возможна, жизнь должна встречаться гораздо чаще, чем мы думали раньше,

– говорится в сообщении.