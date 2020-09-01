Нове дослідження показало, що діти не поширюють вірус настільки сильно, як про це боялися дослідники спочатку. Нагадаємо, раніше вчені припускали, що діти будуть "супер-розповсюджувачами".

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на дослідження іспанських літніх таборів.

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Зазначається, що діти в шість разів рідше поширюють коронавірус, ніж дорослі.

Під час дослідження вчені відстежували поширення коронавірусу в групі з 1900 людей, переважно дітей, які провели п’ять тижнів у літніх таборах в Іспанії.

Більшу частину часу діти проводили на відкритому повітрі, а не в класах. У групі було 30 заражених дітей, які передали вірус лише 12 особам, незважаючи на те, що хворі контактували з понад 250 людьми.

Результати дослідження переконують у тому, що варто відкрити школи після бурхливих сутичок щодо того, чи безпечно це.