Новое исследование показало, что дети не распространяют вирус так сильно, как сначала боялись исследователи. Напомним, ранее ученые предполагали, что дети будут "супер-распространителями".

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование испанских летних лагерей.

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Отмечается, что дети в шесть раз реже распространяют коронавирус, чем взрослые.

Во время исследования ученые отслеживали распространение коронавируса в группе из 1 900 человек, преимущественно детей, которые провели пять недель в летних лагерях в Испании.

Большую часть времени дети проводили на открытом воздухе, а не в классах. В группе было 30 зараженных детей, которые передали вирус только 12 лицам, несмотря на то, что больные контактировали с более чем 250 людьми.

Результаты исследования убеждают в том, что стоит открыть школы после бурных споров относительно того, безопасно ли это.