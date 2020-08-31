Дети могут неделями "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких-либо симптомов заболевания.

Ученые из Южной Кореи провели исследование, в котором содержались данные о 91 инфицированном ребенке, болевших в период с 18 февраля по 31 марта. Работа опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

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20 из этих детей (22%) не имели симптомов заболевания во время течения болезни. Еще 18 детей (20%) сначала переносили коронавирус без каких-либо признаков, но позже симптомы таки проявились.

Но более чем половина из них, а именно 71 ребенок (78%) имел симптомы заболевания, в частности: лихорадку, кашель, диарею, боль в животе и потерю обоняния или вкуса. Продолжительность симптомов отличалась. У некоторых они могли длиться 1 день, а у кого-то и 36 дней.

Это свидетельствует о том, что дети даже с легкой и средней тяжестью заболевания остаются симптоматическими в течение длительного периода времени,

– говорится в исследовании.

Также данные показали, что лишь 8,5% пациентам установили диагноз в начале симптомов. 66,2% имели симптомы, которые не были распознаны до установления диагноза, а у 25,4% симптомы развились после выявления инфекции.

Зараженные дети с большей вероятностью могут оставаться незамеченными как с симптомами, так и без них, и продолжать свою привычную деятельность, что может способствовать распространению вируса в их общине,

– заметили ученые.

Сколько SARS-CoV-2 остается в дыхательных путях

Исследование показало, что генетический материал коронавируса остается в дыхательных путях ребенка в среднем 17,6 дня. Даже у бессимптомных детей вирус остается в организме в течение 14 дней.

И вполне вероятно, что на самом деле эти сроки еще длиннее. Ведь дата первичного заражения не была установлена.

Впрочем, это не обязательно свидетельствует о том, что все эти дети могли распространять заболевание, объясняют эксперты.

Наличие генетического материала вируса в мазках "не следует отождествлять с передачей, особенно у людей, которые не имеют таких важных симптомов, как кашель и чихание". Кроме того, чувствительная молекулярная диагностика может выявить не только инфекционный вирус, но и не инфекционный. А также те фрагменты РНК, которые не передаются.

Впрочем, чтобы получить окончательные выводы, необходимо проводить исследования с большим количеством детей в других частях света.