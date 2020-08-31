Діти можуть тижнями "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання.

Науковці з Південної Кореї провели дослідження, у якому містилися дані про 91 інфіковану дитину, що хворіли в період з 18 лютого по 31 березня. Робота опублікована у журналі JAMA Pediatrics.

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20 з цих дітей (22%) не мали симптомів захворювання під час перебігу хвороби. Ще 18 дітей (20%) спершу переносили коронавірус без жодних ознак, але пізніше симптоми таки проявилися.

Але більш ніж половина з них, а саме 71 дитина (78%) мали симптоми захворювання, зокрема: лихоманку, кашель, діарею, біль у животі та втрату нюху чи смаку. Тривалість симптомів відрізнялася. У декого вони могли тривати 1 день, а в когось і 36 днів.

Це свідчить про те, що діти навіть з легкою та середньою важкістю захворювання залишаються симптоматичними протягом тривалого періоду часу,

– йдеться в дослідженні.

Також дані показали, що лише 8,5% пацієнтам встановили діагноз на початку симптомів. 66,2% мали симптоми, які не були розпізнані до встановлення діагнозу, а у 25,4% симптоми розвинулися після виявлення інфекції.

Заражені діти з більшою ймовірністю можуть залишатися непоміченими як із симптомами, так і без них, і продовжувати свою звичну діяльність, що може сприяти поширенню вірусу в їхній громаді,

– зауважили вчені.

Скільки SARS-CoV-2 залишається в дихальних шляхах

Дослідження показало, що генетичний матеріал коронавірусу залишається у дихальних шляхах дитини в середньому 17,6 дня. Навіть у безсимптомних дітей вірус залишається в організмі протягом 14 днів.

І цілком ймовірно, що насправді ці терміни ще довші. Адже дата первинного зараження не була встановлена.

Втім, це не обов'язково свідчить про те, що всі ці діти могли поширювати захворювання, пояснюють експерти.

Наявність генетичного матеріалу вірусу в мазках "не слід ототожнювати з передачею, особливо у людей, які не мають таких важливих симптомів, як кашель і чхання". Окрім того, чутлива молекулярна діагностика може виявити не лише інфекційний вірус, а й не інфекційний. А також ті фрагменти РНК, які не передаються.

Втім, аби отримати остаточні висновки, необхідно проводити дослідження з більшою кількістю дітей в інших частинах світу.