Тож, науковці вирішили нарешті із цим розібратись. Результати дослідження опублікували в журналі Cell.

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Як реагують діти на вірус

Перше на що звернули увагу вчені, це те, що немовлята і маленькі діти, які заразились SARS-CoV-2, мали багато антитіл для боротьби з вірусом з самого початку хвороби та зберігали їх упродовж тривалого часу.

Також у дітей фіксували високий рівень прозапальних білків у носі, але не в крові, як у дорослих.

Як проводили дослідження

Зазначають, що у дослідженні брали участь 81 дитина, зокрема немовлята і діти раннього віку.

Суть дослідження полягала в тому, що матері щотижня брати мазки з носа у своїх немовлят, починаючи з 2-тижневого віку (попередньо правильно усе виконувати їх навчили медики). Учені також регулярно брали у немовлят кров на аналіз, починаючи з 6-тижневого віку, а також тоді, коли діти інфікувались SARS-CoV-2, і протягом наступних тижнів і місяців.

Ці зразки дозволили вченим детально вивчити імунні реакції дітей до, під час і після першого контакту з вірусом.

Результати дослідження

54 дитини після того, як інфікувались коронавірусом і мали легку форму COVID-19, а 27 здорових дітей були "контрольною групою". На момент інфікування дітям було від 1 місяця до 4 років.

Також дослідження передбачало щотижневий відбір мазків з носа 19 хворих і 19 здорових матерів, зразки крові 89 хворих і 13 здорових дорослих.

У ході експерименту вчені аналізували багато аспектів імунної відповіді немовлят і дорослих на вірус за допомогою системної імунології.

Що вдалось встановити. Реакція антитіл на вірус SARS-CoV-2 у дітей молодшого віку дійсно відрізняється від реакції дорослих. Зокрема, антитіла у дорослих виробляються поступово протягом декількох тижнів, а потім знижуються. Натомість у дітей антитіла виробилась на високому рівні фактично відразу і такими залишалися упродовж усього 300-денного періоду, поки тривало дослідження.

Роль цитокінів

Вчені також встановили, що в крові дорослих хворих на коронавірус, були високі рівні прозапальних цитокінів (білки, які залучені у запальний процес), саме їх і пов'язують з важким перебігом COVID-19 і ризиком смерті хворого.

У крові немовлят і дітей цих білків не було. Ба більше, у носі дітей виявили багато прозапальних цитокінів і противірусного цитокіну.

Перспектива відкриття

Вчені припустили, що цитокіни могли знищити SARS-CoV-2 безпосередньо в місці потрапляння вірусу в організм дітей, що потенційно пояснює легкий перебіг захворювання на COVID-19.

Втім, це все ще попередні висновки, потрібно більше даних, які б підтвердили цю наукову гіпотезу. Водночас, це уже дуже гарні результати для розуміння процесу формування імунної відповіді до SARS-CoV-2 у дітей та дорослих.