Ученые решили наконец с этим разобраться. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell.

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Как реагируют дети на вирус

Первое, на что обратили внимание ученые, это то, что младенцы и маленькие дети, заразившиеся SARS-CoV-2, имели много антител для борьбы с вирусом с самого начала болезни и сохраняли их в течение длительного времени.

Также у детей фиксировали высокий уровень провоспалительных белков в носу, но не в крови, как у взрослых.

Как проводили исследования

Отмечают, что в исследовании принимал участие 81 ребенок, в том числе младенцы и дети раннего возраста.

Суть исследования заключалась в том, что матери еженедельно брать мазки из носа у своих младенцев, начиная с 2-недельного возраста (предварительно правильно все выполнять их научили медики). Ученые также регулярно брали у младенцев кровь на анализ, начиная с 6-недельного возраста, а также когда дети инфицировались SARS-CoV-2, и в течение следующих недель и месяцев.

Эти образцы позволили ученым подробно изучить иммунные реакции детей до, во время и после первого контакта с вирусом.

Результаты исследования

54 ребенка после того, как инфицировались коронавирусом и имели легкую форму COVID-19, а 27 здоровых детей были "контрольной группой". К моменту инфицирования детям было от 1 месяца до 4 лет.

Также исследование предполагало еженедельный отбор мазков из носа 19 больных и 19 здоровых матерей, образцы крови 89 больных и 13 здоровых взрослых.

В ходе эксперимента ученые анализировали многие аспекты иммунного ответа новорожденных и взрослых на вирус с помощью системной иммунологии.

Что удалось установить. Реакция антител на вирус SARS-CoV-2 у детей помладше действительно отличается от реакции взрослых. В частности, антитела у взрослых производятся постепенно в течение нескольких недель, а затем снижаются. У детей антитела выработались на высоком уровне фактически сразу и такими оставались на протяжении всего 300-дневного периода, пока продолжалось исследование.

Роль цитокинов

Ученые также установили, что в крови взрослых больных коронавирусом были высокие уровни провоспалительных цитокинов (белки, вовлеченные в воспалительный процесс), именно их и связывают с тяжелым течением COVID-19 и риском смерти больного.

В крови младенцев и детей этих белков не было. Более того, в носу детей обнаружили много провоспалительных цитокинов и противовирусного цитокина.

Перспектива открытия

Ученые предположили, что цитокины могли уничтожить SARS-CoV-2 непосредственно в месте попадания вируса в организм детей, что потенциально объясняет легкое течение заболевания COVID-19.

Впрочем, это все еще предварительные выводы, нужно больше данных, подтверждающих эту научную гипотезу. В то же время, это уже очень хорошие результаты для понимания процесса формирования иммунного ответа. SARS-CoV-2 у детей и взрослых.