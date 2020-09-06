Ризик захворіти коронавірусом у дитини в школі "надзвичайно низький", зазначають в урядовій медичній службі Англії Public Health England, і вони, найімовірніше, "підхоплять" його вдома. І вчителі також мають менший ризик інфікування.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail з посиланням на урядове дослідження.

Читайте також Вагітні з COVID-19 частіше потрапляють у реанімацію та народжують передчасно: велике дослідження

Дослідники проаналізували ситуацію серед дітей у 131 англійській початкових та дошкільних школах у червні та на початку липня. Зауважимо, що майже кожній дитині у дослідженні було до 11 років, тому це не стосується загальноосвітніх шкіл.

З 12 026 дорослих та дітей лише у трьох виявили позитивний результат на COVID-19. Двоє хворих були персоналом, а один дитиною.

Лікар Шамез Ладхані, консультант-епідеміолог, сказав, що це найбільше дослідження подібного роду в країні.

Відвідування дошкільних та початкових шкіл не приносить додаткового ризику ні персоналу, ні школярам. Хоча ці результати є попередніми, вони повинні дуже заспокоїти батьків, які можуть хвилюватися щодо повернення своїх дітей до школи,

– заявив епідеміолог.



Діти більше ризикують заразитися COVID-19 вдома, ніж в школі / Фото: Getty Images

Він додав, що зараженість під час навчання надзвичайно низька.

"І хоча, здається, діти заражаються COVID-19, переважна більшість відчуває легкі симптоми або відсутність симптомів, і навряд чи їх передасть", – додав Ладхані.