Риск заболеть коронавирусом у ребенка в школе "чрезвычайно низок", отмечают в правительственной медицинской службе Англии Public Health England, и они, вероятнее всего, "подхватят" его дома. И учителя также имеют более низкий риск заражения.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на правительственное исследование.

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Исследователи проанализировали ситуацию среди детей в 131 английском начальных и дошкольных школах в июне и в начале июля. Заметим, что почти каждому ребенку в исследовании было до 11 лет, поэтому это не касается общеобразовательных школ.

Из 12 026 взрослых и детей только у троих обнаружили положительный результат на COVID-19. Двое больных были персоналом, а один ребенком.

Врач Шамез Ладхани, консультант-эпидемиолог, сказал, что это крупнейшее исследование подобного рода в стране.

Посещение дошкольных и начальных школ не приносит дополнительного риска ни персоналу, ни школьникам. Хотя эти результаты являются предварительными, они должны очень успокоить родителей, которые могут беспокоиться о возвращении своих детей в школу,

- заявил эпидемиолог.



Дети больше рискуют заразиться COVID-19 дома, чем в школе / Фото: Getty Images

Он добавил, что зараженность во время обучения чрезвычайно низкая.

"И хотя, кажется, дети заражаются COVID-19, подавляющее большинство испытывает легкие симптомы или отсутствие симптомов, и вряд ли их передадут", – добавил Ладхани.