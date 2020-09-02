Беременность во время пандемии коронавируса – важная тема. Впрочем, результаты предыдущих исследований на эту тему часто противоречили друг другу.

Самое масштабное исследование течения коронавируса среди беременных женщин демонстрирует, что у рожениц с COVID-19 выше риски попасть в отделение интенсивной терапии, чем у небеременных женщин этого же возраста. Также важно, что больные коронавирусом роженицы чаще переживают преждевременные роды. Обзор опубликован в журнале BMJ.

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Считается, что беременные женщины являются группой повышенного риска заражения COVID-19. И у ученых есть опасения относительно потенциальных негативных последствий вируса как у мамы, так и у ребенка. Но каждый раз появляются новые исследования и доказательства, которые противоречат предыдущим показаниям.

Поэтому международная группа исследователей начала систематический обзор факторов риска и последствий COVID-19 среди беременных и рожениц.

Как проводилось исследование

Результаты ученых основаны на 77 исследованиях других ученых. В анализ вошли анамнези 11 432 беременных и рожениц, которые попали в больницу с COVID-19 или получили подозрение на наличие заболевания.

Исследования были разного качества и сделаны по-разному, но исследователи смогли учесть это в своем анализе.



Беременные женщины относятся к группе высокого или повышенного риска COVID-19 / Фото freepic

Риски родов во время течения COVID-19

Оказалось, что по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста, беременные и роженицы с COVID-19 реже сообщали о лихорадке и боли в мышцах. Но вместе с тем, они чаще нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии и подключении к ИВЛ.

У женщин с повышенным индексом массы тела, хроническим высоким кровяным давлением и диабетом чаще возникала тяжелая форма коронавируса. Женщины, которые рожали в старшем возрасте, тоже имели высокие риски получить тяжелую форму заболевания.

По сравнению со здоровыми женщинами, у больных коронавирусом беременных шансы на преждевременные роды были выше.

Четверть от всех младенцев, рожденных от матерей с COVID-19, попали в неонатальное отделение и имели повышенные риски госпитализации. Но стоит отметить, что уровень мертворожденности и смертности новорожденных был низким.

Исследователи указывают на некоторые ограничения исследований, которые могут повлиять на результаты, учитывая разницу в объеме изученных исследований, количестве определенных симптомов, проведенных тестов и результатов.



Беременные с коронавирусом чаще рожают преждевременно / Фото freepic

Однако это исследование имеет и преимущества, ведь имеет большой объем выборки и надежные методы поиска, что минимизировало риск пропуска работ и дублирования данных.

Медицинские работники должны знать, что беременным женщинам с COVID-19 может понадобиться доступ к реанимации и специализированным учреждениям по уходу за младенцами,

– отметили ученые.

Важный вывод: Результаты этого исследования показывают, что старший возраст, избыточный вес и имеющиеся заболевания, такие как гипертония и диабет увеличивают риск развития тяжелого течения COVID-19 у беременных. Следовательно, таких рожениц нужно рассматривать, как группу повышенного риска.