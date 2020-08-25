Беременным женщинам надо особенно беречься во время пандемии, чтобы не заразить будущего ребенка, а акушерам – тщательно наблюдать за инфицированными пациентками.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Frontiers of Cell and Developmental Biology, исследователи проанализировали последовательности РНК (рибонуклеиновой кислоты) женской плаценты и обнаружили, что эмбриональный орган обладет рецепторами, которые Sars-CoV-2 использует для проникновения в клетки верхних дыхательных путей и легких человека .

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Это означает, что этот орган может быть не только инфицирован, но и локально распространять вирус. Авторы исследования подчеркнули необходимость более тщательного акушерского наблюдения за беременными женщинами, зараженными коронавирусом, а также изучение плаценты на возможность инфицирования.

Случай внутриутробной передачи

В середине июля врачи из Франции описали клинический случай внутриутробной передачи коронавируса. Беременная женщина поступила в больницу с сильной лихорадкой и кашлем, у нее был подтвержден диагноз COVID-19. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения, и коронавирус был обнаружен в нее сразу после родов, а затем через 3 и 18 дней.

Патоген нашли в крови и в выделениях из легких ребенка. Врачи обнаружили проявления болезни и со стороны нервной системы. В головном мозге новорожденного были обнаружены такие же изменения, как и у взрослых с COVID-19.

Ученые также обнаружили высокий уровень содержания коронавируса в плаценте матери. Он был выше, чем в амниотической жидкости (она окружает плод) и крови женщины. На основании этих находок ученые пришли к выводу, что ребенок заразился именно через плаценту.