Вагітним жінкам треба особливо берегтися по час пандемії, щоб не заразити майбутньої дитини, а акушерам – ретельніше спостерігати за інфікованими пацієнтками.

В рамках дослідження, опублікованого в журналі Frontiers of Cell and Developmental Biology, дослідники проаналізували послідовності РНК (рибонуклеїнової кислоти) жіночої плаценти і виявили, що ембріональний орган має рецепторами, які Sars-CoV-2 використовує для проникнення в клітини верхніх дихальних шляхів і легенів людини.

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Це означає, що цей орган може бути не тільки інфікований, а й локально поширювати вірус. Автори дослідження підкреслили необхідність більш ретельного акушерського спостереження за вагітними жінками, зараженими коронавірусом, а також вивчення плаценти на можливість інфікування.

Випадок внутрішньоутробної передачі

В середині липня лікарі з Франції описали клінічний випадок внутрішньоутробної передачі коронавірусу. Вагітна жінка поступила в лікарню з сильною лихоманкою і кашлем, у неї був підтверджений діагноз COVID-19. Дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину, і коронавірус був виявлений у неї одразу після пологів, а потім через 3 і 18 днів.

Патоген знайшли в крові і в виділеннях з легень дитини. Лікарі виявили прояви хвороби і з боку нервової системи. У головному мозку новонародженого були виявлені такі ж зміни, як і у дорослих з COVID-19.

Вчені також виявили високий рівень вмісту коронавірусу в плаценті матері. Він був вище, ніж в амніотичній рідині (вона оточує плід) і крові жінки. На підставі цих знахідок учені прийшли до висновку, що дитина заразилася саме через плаценту.