Нідерландські вчені стверджують, що виявили антитіла у грудному молоці матерів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Це може врятувати найбільш вразливі групи населення.

Про це пише видання Daily Mail. За словами вчених, грудне молоко може бути використане для захисту найбільш вразливих людей у ​​разі другої хвилі.

Читайте також Грудне вигодовування: найпоширеніші міфи і що необхідно знати

Дослідники пояснили, що найкращим способом вживати цей напій буде у вигляді кубиків льоду. В експерименті вчені виявили антитіла у грудному молоці 30 матерів після одужання від COVID-19.

Вживання грудного молока у кубиках для льоду, як йдеться у джерелі, надає антитілам більше шансу зачепитися на слизових оболонках рота та дихальних шляхів, де вони можуть запобігти подальшому поширенню коронавірусу в організмі.

Вживання грудного молока – це "дивна картина", визнає нідерландська команда. Однак якщо це може допомогти запобігти зараженню – не варто відкидати цю ідею.

Вже тисячі жінок відгукнулися на кампанію, яка просить їх пожертвувати 100 мл грудного молока для подальших досліджень.

За даними NHS, густе жовтувате молоко (молозиво), яке утворюється протягом перших кількох днів після народження, особливо багате антитілами проти інших вірусів, таких як вітряна віспа.