Нидерландские ученые утверждают, что обнаружили антитела в грудном молоке матерей, переболевших коронавирусной инфекцией. Это может спасти наиболее уязвимые группы населения.

Об этом пишет издание Daily Mail. По словам ученых, грудное молоко может быть использовано для защиты наиболее уязвимых людей в случае второй волны.

Читайте также Грудное вскармливание: самые распространенные мифы и что необходимо знать

Исследователи объяснили, что лучшим способом употреблять этот напиток будет употребление в виде кубиков льда. В эксперименте ученые обнаружили антитела в грудном молоке 30 матерей после выздоровления от COVID-19.

Употребление грудного молока в кубиках для льда, как говорится в источнике, предоставляет антителам больше шанса зацепиться на слизистых оболочках рта и дыхательных путей, они могут предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в организме.

Употребление грудного молока – это "странная картина", признает нидерландская команда. Однако, если это может помочь предотвратить заражение – не стоит отвергать эту идею.

Уже тысячи женщин откликнулись на кампанию, которая просит их пожертвовать 100 мл грудного молока для дальнейших исследований.

По данным NHS, густое желтоватое молоко (молозиво), которое образуется в течение первых нескольких дней после рождения, особенно богато на антитела против других вирусов, таких как ветряная оспа.