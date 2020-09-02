Вагітність під час пандемії коронавірусу – важлива тема. Втім, результати попередніх досліджень на цю тему часто суперечили одне одному.

Наймасштабніше дослідження перебігу коронавірусу серед вагітних жінок демонструє, що у породіль з COVID-19 вищі ризики потрапити у відділення інтенсивної терапії, ніж у невагітних жінок цього ж віку. Також важливо, що хворі на коронавірус породіллі частіше переживають передчасні пологи. Огляд опублікований у журналі BMJ.

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Вважається, що вагітні жінки є групою підвищеного ризику зараження COVID-19. І у вчених існує побоювання щодо потенційних негативних наслідків вірусу як на матір, так і на дитину. Але щоразу з'являються нові дослідження та докази, які суперечать попереднім свідченням.

Тож міжнародна група дослідників розпочала систематичний огляд факторів ризику та наслідків COVID-19 серед вагітних та породіль.

Як проводилось дослідження

Результати вчених базуються на 77 дослідженнях інших вчених. У аналіз увійшли анамнези 11 432 вагітних та породіль, які потрапили до лікарні з COVID-19 або отримали підозру на наявність захворювання.

Дослідження були різної якості та зроблені по-різному, але дослідники змогли врахувати це у своєму аналізі.



Вагітні жінки належать до групи високого або підвищеного ризику COVID-19 / Фото freepic

Ризики пологів під час перебігу COVID-19

Виявилось, що у порівнянні з невагітними жінками репродуктивного віку, вагітні та породіллі з COVID-19 рідше повідомляли про лихоманку та біль в м'язах. Але разом з тим, вони частіше потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та підключення до ШВЛ .

. У жінок з підвищеним індексом маси тіла, хронічним високим кров’яним тиском та діабетом частіше виникала важка форма коронавірусу. Жінки, які народжували у старшому віці, теж мали високі ризики отримати важку форму захворювання.

У порівнянні зі здоровими жінками, у хворих на коронавірус вагітних шанси на передчасні пологи були вищими.

Чверть від усіх немовлят, народжених від матерів із COVID-19, потрапили до неонатального відділення і мали підвищені ризики госпіталізації. Але варто зазначити, що рівень мертвонародженості та смертності новонароджених був низьким.

Дослідники вказують на деякі обмеження дослідження, які могли вплинути результати, враховуючи різницю в обсязі оглянутих досліджень, кількості визначених симптомів, проведених тестів та результатів.



Вагітні з коронавірусом частіше народжують передчасно / Фото freepic

Однак це дослідження має й переваги, адже має великий обсяг вибірки та надійні методи пошуку, що мінімізувало ризик пропуску робіт та дублювання даних.

Медичні працівники повинні знати, що вагітним жінкам з COVID-19 може знадобитися доступ до реанімації та спеціалізованих закладів по догляду за немовлятами,

– зазначили вчені.

Важливий висновок: Результати цього дослідження показують, що старший вік, надмірна вага та наявні захворювання, такі як гіпертонія та діабет збільшують ризик розвитку важкого перебігу COVID-19 у вагітних. Відтак, таких породіль потрібно розглядати як групу підвищеного ризику.