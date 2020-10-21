Вчені припускають, що заміна асфальту на лісовий ґрунт знизила ризик хвороб, які розвиваються через неправильну роботу імунної системи.

До таких висновків дійшла група вчених їх Фінляндії та Чехії, пише Science Advances.

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Імунні захворювання та середовище

Вини характеризуються розвитком запалення через порушення регуляції імунної системи. До таких хвороб відносяться цукровий діабет 1 типу, екзема, бронхіальна астма, запальні захворювання кишківник.

Причини цих хвороб погано відомі. Існує гіпотеза, що в міському середовищі діти стикаються з незвично малою кількістю мікробів. У зв'язку з цим імунна система мало "тренується", і її реакції можуть ставати патологічними. Тому саме у міських дітей частіше розвиваються такі хвороби.

Як відбувалося дослідження

Вчені виходили з ідеї, що контакт дітей з натуральними елементами (брудом, пилком) зміцнить їхній імунітет. Щоб перевірити цю теорію, вони змінили ґрунт у двох дитячих садах урбанізованого району Фінляндії. Асфальтове покриття замінили лісовим ґрунтом, були посаджені кущі та мохи.

У дослідженні брали участь 75 дітей. За ними спостерігали протягом 28 днів, на початку і наприкінці експерименту вчені перевірили стан їхньої шкірного мікробіому та імунної системи. Автори дослідження фокусувалися на тих показниках імунітету, які грають роль у розвитку імунні захворювання.

Природа покращує імунітет

За період спостереження у дітей мікробіом шкіри став більш різноманітним в порівнянні з контрольною групою. Також у них спостерігалися позитивні зміни в клітинах і білках, які беруть участь в регулюванні роботи імунної системи. Виявлені зміни свідчили про поліпшення імунітету і зниження ризику хвороб, які пов'язані з порушенням його роботи.

Вчені вважають, що отримані ними дані вимагають підтвердження в більших дослідженнях. Тільки після цього можна буде рекомендувати вводити аналогічні зміни середовища в інших дитячих садах.