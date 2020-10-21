Ученые предполагают, что замена асфальта на лесную почву снизила риск болезней, которые развиваются из-за неправильной работы иммунной системы.

К таким выводам пришла группа ученых их Финляндии и Чехии, пишет Science Advances.

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Иммунные заболевания и среда

Они характеризуются развитием воспаления из-за нарушения регуляции иммунной системы. К таким болезням относятся сахарный диабет 1 типа, экзема, бронхиальная астма, воспалительные заболевания кишечника.

Причины этих болезней плохо известны. Существует гипотеза, что в городской среде дети сталкиваются с необычно малым количеством микробов. В связи с этим иммунная система мало "тренируется", и ее реакции могут становиться патологическими. Поэтому именно у городских детей чаще развиваются такие болезни.

Как проходило исследование

Ученые исходили из идеи, что контакт детей с натуральными элементами (грязью, пыльцой) укрепит их иммунитет. Чтобы проверить эту теорию, они изменили почву в двух детских садах урбанизированного района Финляндии. Асфальтовое покрытие заменили лесной почвой, были посажены кусты и мхи.

В исследовании участвовали 75 детей. За ними наблюдали в течение 28 дней, в начале и конце эксперимента ученые проверили состояние их кожного микробиома и иммунной системы. Авторы исследования фокусировались на тех показателях иммунитета, которые играют роль в развитии иммунных заболеваний.

Природа улучшает иммунитет

За период наблюдения у детей микробиом кожи стал более разнообразным по сравнению с контрольной группой. Также у них наблюдались положительные изменения в клетках и белках, участвующих в регулировании работы иммунной системы. Выявленные изменения свидетельствовали об улучшении иммунитета и снижении риска болезней, которые связаны с нарушением его работы.

Ученые считают, что полученные ими данные требуют подтверждения в более крупных исследованиях. Только после этого можно будет рекомендовать вводить аналогичные изменения среды в других детских садах.