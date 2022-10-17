До цього захворювання потрібно бути уважними, адже найчастіше дифтерія проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюється щільна плівка, яка ускладнює дихання та ковтання, і набряк слизових оболонок. Це блокує дихальні шляхи та часто призводить до смерті.

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Причини та наслідки захворювання

Збудником захворювання є дифтерійна паличка, яка виробляє екзотоксин. У дихальній системі він блокує синтез білка в клітинах, у результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, які інколи несумісні з життям. Сама ж дифтерійна паличка стійка до дії різних чинників та у зовнішньому середовищі може зберігатися до 15 діб.

Як зазначили у МОЗ, від дифтерії може початися задуха від плівок у горлі. Також це інфекційне захворювання може призвести до ураження серця, нирок та нервової системи.

Без негайного введення сироватки (якщо людина таки захворіла – 24 канал) близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20% хворих,

– підкреслили в МОЗ.

Як уберегтися від захворювання

Запобігти дифтерії, а відтак розвитку небезпечних ускладнень допомагають щеплення, адже вакцинація формує антитоксичний імунітет проти захворювання. Ба більше, вакцинація від неї є обов'язковою та проводиться безоплатно відповідно до Національного календаря щеплень у педіатра чи сімейного лікаря. Дітей вакцинують у віці:

2, 4, 6, 18 місяців,

6 років,

16 років.

Також передбачена ревакцинація кожні 10 років, яку вперше роблять у віці 26 років. Однак якщо дитина пропустила якесь із щеплень – потрібно звернутися до лікаря, щоб надолужити щеплення. При цьому не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку.

Якщо ж доросла людина не знає, чи вакцинували її у дитинстві батьки, вона повинна обов'язково отримати 3 дози вакцини: другу дозу через місяць після вакцинування, та третю через 6 місяців. Далі – згідно з Національним календарем щеплень кожні 10 років.

Зверніть увагу! Навіть якщо в дитинстві щеплення від захворювання все ж було, додаткові дози вакцини не зашкодять здоров'ю.