К этому заболеванию нужно быть внимательными, ведь чаще дифтерия проявляется в виде ангины, во время которой в горле образуется плотная пленка, затрудняющая дыхание и глотание, и отек слизистых. Это блокирует дыхательные пути и часто приводит к смерти.

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Причины и последствия заболевания

Возбудителем заболевания является дифтерийная палочка, вырабатывающая экзотоксин. В дыхательной системе он блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Сама же дифтерийная палочка устойчива к действию различных факторов и во внешней среде может сохраняться до 15 дней.

Как отметили в Минздраве, от дифтерии может начаться удушье от пленок в горле. Также это инфекционное заболевание может привести к поражению сердца, почек и нервной системы.

Без немедленного введения сыворотки (если человек заболел – 24 канал) около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20% больных,

– подчеркнули в Минздраве.

Как уберечься от заболевания

Предотвратить дифтерию, а затем развитию опасных осложнений помогают прививки, ведь вакцинация формирует антитоксический иммунитет против заболевания. Более того, вакцинация от нее обязательна и проводится бесплатно в соответствии с Национальным календарем прививок у педиатра или семейного врача. Детей вакцинируют в возрасте:

2, 4, 6, 18 месяцев,

6 лет,

16 лет.

Также предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет, которую впервые производят в возрасте 26 лет. Однако если ребенок пропустил какой-то из прививок – нужно обратиться к врачу, чтобы наверстать прививку. При этом не следует начинать серию вакцинации сначала.

Если же взрослый человек не знает, вакцинировали ли его в детстве родители, он должен обязательно получить 3 дозы вакцины: вторую дозу через месяц после вакцинирования и третью через 6 месяцев. Далее – согласно Национальному календарю прививок каждые 10 лет.

Обратите внимание! Даже если в детстве прививка от заболевания все же была, дополнительные дозы вакцины не повредят здоровью.