У рамках дослідження науковці Тель-Авівського та Хайфського університетів охарактеризували психологічний, соціальний і медичний стан близько 200 учасників, одночасно зібравши у них зразки слини.

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Результати цього дослідження демонструють типову мікробну картину в слині ветеранів-солдатів, які пережили реакції, пов’язані з бойовим стресом (під час першої війни в Лівані), і зараз страждають від пост травматичного стресового розладу (ПТСР).

Нове дослідження ПТСР

На думку дослідників, ці результати можуть допомогти в майбутньому досягти точної та об’єктивної діагностики людей, які страждають від ПТСР, і розробити ліки, пов’язані з мікробіотиками.

Дослідження було результатом спільних зусиль вчених з різних галузей, його очолила професорка Іллана Гозес. Науковці протестували унікальну групу з приблизно 200 ізраїльських солдатів-ветеранів, які брали участь у першій Ліванській війні в 1982 році.

ПТСР можна діагностувати за слиною

Порівнюючи результати мікробного середовища психологічними результатами та їхніми відповідями на опитувальники щодо добробуту, дослідники з університетів Тель-Авіва та Хайфи виявили, що люди з посттравматичним стресовим розладом і високими психопатологічними ознаками демонструють однакову картину бактерій у слині.

На думку науковців, це дослідження є важливим тим, що вперше змогли діагностувати посттравму за об’єктивними критеріями, а не лише за поведінковими. Тут цікаво відзначити, що бактерії слини тих, хто зазнав впливу забрудненого повітря, показали кореляцію з картиною посттравматичного стресового розладу, тоді як кількість хороша освіта показала захисний вплив і зворотну картину мікробного складу в слині.