В рамках исследования ученые Тель-Авивского и Хайфского университетов охарактеризовали психологическое, социальное и медицинское состояние около 200 участников, одновременно собрав образцы слюны.

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Результаты этого исследования демонстрируют типичную микробную картину в слюне ветеранов-солдатов, переживших реакции, связанные с боевым стрессом (во время первой войны в Ливане), и сейчас страдают от пост травматического стрессового расстройства (ПТСР).

Новое исследование ПТСР

По мнению исследователей, эти результаты могут помочь в будущем достичь точной и объективной диагностики людей, страдающих ПТСР, и разработать лекарства, связанные с микробиотиками.

Исследование было результатом совместных усилий ученых из разных областей, его возглавила профессор Иллана Гозес. Ученые протестовали уникальную группу из примерно 200 израильских солдат-ветеранов, участвовавших в первой Ливанской войне в 1982 году.

ПТСР можно диагностировать по слюне

Сравнивая результаты микробной среды психологическими результатами и их ответами на опросники благосостояния, исследователи из университетов Тель-Авива и Хайфы обнаружили, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством и высокими психопатологическими признаками демонстрируют одинаковую картину бактерий в слюне.

По мнению ученых, это исследование важно тем, что впервые смогли диагностировать посттравму по объективным критериям, а не только по поведенческим. Здесь интересно отметить, что бактерии слюны испытавших влияние загрязненного воздуха, показали корреляцию с картиной посттравматического стрессового расстройства, тогда как количество хорошее образование показало защитное влияние и обратную картину микробного состава в слюне.