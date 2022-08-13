В рамках исследования ученые Тель-Авивского и Хайфского университетов охарактеризовали психологическое, социальное и медицинское состояние около 200 участников, одновременно собрав образцы слюны.
Как помочь ребенку приспособиться к новому месту: советы психолога для переселенцев
Результаты этого исследования демонстрируют типичную микробную картину в слюне ветеранов-солдатов, переживших реакции, связанные с боевым стрессом (во время первой войны в Ливане), и сейчас страдают от пост травматического стрессового расстройства (ПТСР).
Новое исследование ПТСР
По мнению исследователей, эти результаты могут помочь в будущем достичь точной и объективной диагностики людей, страдающих ПТСР, и разработать лекарства, связанные с микробиотиками.
Исследование было результатом совместных усилий ученых из разных областей, его возглавила профессор Иллана Гозес. Ученые протестовали уникальную группу из примерно 200 израильских солдат-ветеранов, участвовавших в первой Ливанской войне в 1982 году.
ПТСР можно диагностировать по слюне
Сравнивая результаты микробной среды психологическими результатами и их ответами на опросники благосостояния, исследователи из университетов Тель-Авива и Хайфы обнаружили, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством и высокими психопатологическими признаками демонстрируют одинаковую картину бактерий в слюне.
По мнению ученых, это исследование важно тем, что впервые смогли диагностировать посттравму по объективным критериям, а не только по поведенческим. Здесь интересно отметить, что бактерии слюны испытавших влияние загрязненного воздуха, показали корреляцию с картиной посттравматического стрессового расстройства, тогда как количество хорошее образование показало защитное влияние и обратную картину микробного состава в слюне.