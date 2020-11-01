Щороку Міжнародний день вегана відзначають 1 листопада. В Україні із кожним роком збільшується кількість прихильників веганського способу життя. Приблизно 1,1 % українців повністю відмовилися від продуктів тваринного походження. Але чи корисно для здоров’я бути веганом?

Однією з вагомих причин, якою керуються люди, які відмовляються від їжі тваринного походження, є користь для організму. Однак чи насправді веганство таке корисне – читайте на 24 каналі.

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Хто такі вегани

Вегани вживають виключно продукти рослинного походження. Вони відмовляються від м'яса, морепродуктів, яєць, молочних продуктів і меду.

Розрізняють дві категорії веганів:

Дієтичні вегани – це ті, які споживають винятково рослинну їжу, повністю відмовляючись від усіх продуктів тваринного походження.

– це ті, які споживають винятково рослинну їжу, повністю відмовляючись від усіх продуктів тваринного походження. Етичні вегани. Вони не тільки не їдять продукти тваринного походження, а й не використовують товари та послуги, які створені з порушенням прав тварин. Наприклад, вони не вдягають одяг з хутра, шкіри, вовни. А також не використовують ліки та косметику, що тестувались на тваринах.



Етичні вегани не носять хутро та не відвідують цирки / Фото pexels

Яка різниця між вегетаріанством і веганством

Вегетаріанці та вегани вирішують не їсти м'ясо та рибу. Але веганство – це більш сувора форма вегетаріанства. Наприклад, вегетаріанці можуть їсти молочні продукти, яйця та мед, які не передбачають забою тварин.

Обидві дієти включають цілий ряд фруктів, овочів, горіхів, насіння, зерна та бобових, а також "замінників м'яса", що випливають із цих видів їжі.

Переваги веганства

Боротьба з ожирінням

Першим очевидним "плюсом" веганства є боротьба з ожирінням. Рослинні продукти є менш калорійними. Звісно, набрати зайву вагу можна і харчуючись лише рослинами. Однак, їх треба з'їсти більше, ніж м'ясної продукції.

Користь для серцево-судинної системи

Виключення з раціону їжі тваринного походження зменшує ризик розвитку проблем із серцем. Річ у тому, що відмовившись від м'яса людина не отримує шкідливого холестерину, що впливає на роботу серця. Згідно з численними дослідженнями, серед веганів значно нижчий рівень смертності від ішемічної хвороби серця. Також ці люди значно менше страждають від гіпертонії.

Покращення травлення

Не вживаючи м'ясо, вегани спрощують роботу для шлунка. Ці люди рідко відчувають важкість під час процесу травлення. Добре впливає веганська дієта і на роботу кишечника. Вживаючи велику кількість овочів, вони забезпечують організм значною кількістю рослинної клітковини, що стимулює роботу кишечника і сприяє регулярному його спорожненню. Також рослинна їжа позитивно впливає на мікрофлору кишечника.



Веганська дієта покращує травлення / Фото pexels

Безпечна для діабетиків

Їжа рослинного походження не може сильно підвищити рівень глюкози у крові, тому такої дієти варто дотримуватись людям з діабетом.

Покращення імунітету та боротьба з раком

У меню ваганів багато овочів і фруктів, часто вони вживають їх сирими. Тож організм ваганів насичений вітаміном С і вітамінами групи В та антиоксидантами. Вони підвищують імунітет, а також знижують ризик виникнення ракових пухлин.

Перед тим, як почати веганську дієту, проконсультуйтеся з лікарем і здайте відповідні аналізи.

Яка користь для екології від веганства

Експерти підрахували, що за один рік веган рятує понад 1,5 мільйона літрів води, 6,6 тисяч кілограма зерна та 365 життів тварин.

Але, якщо ви не носите хутро та шкіру, це не означає, що різні замінники не впливають на екологію. Речі, які виготовляються з ненатуральних матеріалів довше розкладаються, тому потрібно шукати альтернативу. Наприклад, здавати на переробку, але в жодному разі не викидати їх на смітник.

Чим ризикує веган

Попри те, що веганська дієта має чимало переваг, варто знати, що існують певні ризики, адже організм може недоотримати деяких важливих вітамінів.

Стомлюваність, запаморочення, головний біль

При такій дієті організм недотримує вітамін В12, який міститься в їжі тваринного походження, молочних продуктах та яєчному жовтку.

Коли в організмі бракує вітаміну В12, з часом може з'явитись апатія, слабкість, швидка втома, а також легке запаморочення та головний біль.

Нестача білків

Джерелом білка у харчуванні здебільшого є куряче м'ясо, яйця, молочні продукти та риба. Звичайно є білки і у рослинній їжі, однак, вони гірше засвоюються організмом. Але дотримуючись веганської дієти, можна компенсувати білок. Для цього треба додавати в раціон квасолю, сочевицю, сою, картоплю, рис, гречку, вівсянку, горіхи тощо.



Горіхи – є джерелом білків / Фото pexels

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Брак енергії

Рослинна їжа містить мало харчової енергії. Тож у веганів, які займаються фізичною роботою, можуть виникнути проблеми з отриманням необхідної енергії.

У цьому випадку людям варто їсти більше насіння, горіхів і олії.

Проблеми зі шкірою та волоссям

У веганів може виникнути дефіцит вітаміну D, адже найбільше цього вітаміну у рибі, молочних продуктах та яйцях. Цей вітамін можна почерпнути і з ультрафіолетового випромінювання, перебуваючи на сонці. Щоправда, нині через озонові діри ультрафіолет став не зовсім безпечним, тож краще не зловживати довгим перебуванням на сонці.

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Кращий варіант – черпати вітамін D із їжі. Медики радять веганам вживати цей вітамін як добавку цілий рік, а вегетаріанцям лише впродовж взимку.

Вітамін D допомагає засвоюватись мікроелементам, необхідним для зміцнення кісткової і зубної тканини, фосфору і кальцію. Також він необхідний для засвоєння вітаміну А. Якщо в організмі бракує цього вітаміну, то це впливає на шкіру, вона стане сухою, волосся буде слабким і тьмяним, а зуби почнуть псуватись швидше.