Каждый год Международный день вегана отмечают 1 ноября. В Украине с каждым годом увеличивается количество поклонников веганского образа жизни. Примерно 1,1 % украинцев полностью отказались от продуктов животного происхождения. Но полезно ли для здоровья быть веганом?

Одной из веских причин, которой руководствуются веганы, польза для организма. Однако, на самом ли деле веганство такое полезное – читайте на 24 канале.

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Кто такие веганы

Веганы употребляют исключительно продукты растительного происхождения. Они отказываются от мяса, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и меда.

Различают две категории веганов:

Диетические веганы – это те, которые потребляют исключительно растительную пищу, полностью отказываясь от всех продуктов животного происхождения.

– это те, которые потребляют исключительно растительную пищу, полностью отказываясь от всех продуктов животного происхождения. Этические веганы. Они не только не едят продукты животного происхождения, но и не используют товары и услуги, которые созданы с нарушением прав животных. Например, они не надевают одежду из меха, кожи, шерсти. А также не используют лекарства и косметику, которые тестировались на животных.



Этические веганы не носят мех и не посещают цирки / Фото pexels

Какая разница между вегетарианством и веганством

Вегетарианцы и веганы предпочитают не есть мясо и рыбу. Но веганство – это более строгая форма вегетарианства. Например, вегетарианцы могут есть молочные продукты, яйца и мед, которые не предполагают убоя животных.

Обе диеты включают в себя ряд фруктов, овощей, орехов, семян, зерен и бобовых, а также "заменителей мяса", вытекающих из этих видов пищи.

Преимущества веганства

Борьба с ожирением

Первым очевидным "плюсом" веганства является борьба с ожирением. Растительные продукты менее калорийные. Конечно, набрать лишний вес можно и питаясь только растениями. Однако, их надо съесть больше, чем мясной продукции.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Исключение из рациона пищи животного происхождения уменьшает риск развития проблем с сердцем. Дело в том, что отказавшись от мяса человек не получает вредного холестерина, влияющего на работу сердца. Согласно многочисленным исследованиям, среди веганов уровень смертности от ишемической болезни сердца значительно ниже. Также эти люди значительно меньше страдают от гипертонии.

Улучшение пищеварения

Не употребляя мясо, веганы упрощают работу для желудка. Эти люди редко испытывают тяжесть во время процесса пищеварения. Хорошо влияет веганская диета и на работу кишечника. Употребляя большое количество овощей, они обеспечивают организм значительным количеством растительной клетчатки, что стимулирует работу кишечника и способствует регулярному его опорожнению. Также растительная пища положительно влияет на микрофлору кишечника.



Веганская диета улучшает пищеварение / Фото pexels

Безопасна для диабетиков

Пища растительного происхождения не может сильно повысить уровень глюкозы в крови, поэтому такой диеты стоит придерживаться людям с диабетом.

Улучшение иммунитета и борьба с раком

В меню веганов много овощей и фруктов, часто они употребляют их сырыми. Поэтому организм веганов насыщен витамином С и витаминами группы В и антиоксидантами. Они повышают иммунитет, а также снижают риск возникновения раковых опухолей.

Перед тем, как начать веганскую диету, проконсультируйтесь с врачом и сдайте соответствующие анализы.

Какая польза для экологии от веганства

Эксперты подсчитали, что за один год веган спасает более 1,5 миллиона литров воды, 6,6 тысяч килограмм зерна и 365 жизней животных.

Но, если вы не носите мех и кожу, это не означает, что различные заменители не влияют на экологию. Вещи, которые изготавливаются из ненатуральных материалов дольше разлагаются, поэтому нужно искать альтернативу. Например, сдавать на переработку, но ни в коем случае не выбрасывать их на помойку.

Чем рискует веган

Несмотря на то, что веганская диета имеет немало преимуществ, стоит знать, что существуют определенные риски, ведь организм может недополучить некоторые важные витамины.

Утомляемость, головокружение, головная боль

При такой диете организм недополучает витамин В12, который содержится в пище животного происхождения, молочных продуктах и яичном желтке.

Когда в организме не хватает витамина В12, со временем может появиться апатия, слабость, быстрая усталость, а также легкое головокружение и головная боль.

Недостаток белков

Источником белка в питании в основном является куриное мясо, яйца, молочные продукты и рыба. Конечно есть белки и в растительной пище, однако, они хуже усваиваются организмом. Но придерживаясь веганской диеты, можно компенсировать белок. Для этого надо добавлять в рацион фасоль, чечевицу, сою, картофель, рис, гречку, овсянку, орехи и тому подобное.



Орехи – источник белков / Фото pexels​

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Нехватка энергии

Растительная пища содержит мало пищевой энергии. Поэтому у вегана, занимающегося физической работой, могут возникнуть проблемы с получением необходимой энергии.

В этом случае людям стоит есть больше семян, орехов и масла.

Проблемы с кожей и волосами

У веганов может возникнуть дефицит витамина D, ведь больше всего этого витамина в рыбе, молочных продуктах и яйцах. Этот витамин можно почерпнуть и из ультрафиолетового излучения, находясь на солнце. Правда, сейчас из-за озоновых дыр ультрафиолет стал не совсем безопасным, поэтому лучше не злоупотреблять долгим пребыванием на солнце.

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Лучший вариант – черпать витамин D из еды. Медики советуют веганам употреблять этот витамин в качестве добавки целый год, вегетарианцам – зимой.

Витамин D помогает усваиваться микроэлементам, необходимым для укрепления костной и зубной ткани, фосфору и кальцию. Также он необходим для усвоения витамина А. Если в организме не хватает этого витамина, то это влияет на кожу, она станет сухой, волосы будут слабыми и тусклым, а зубы начнут портиться быстрее.