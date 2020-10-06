У жінок виникає целюліт набагато частіше, ніж у чоловіків. Таке явище доволі сильно впливає на сприйняття власного тіла, адже багато людей стереотипно вважають його ненормальним. Що таке целюліт, чому він є нормою і як його не запускати – читайте в нашому матеріалі.

Більшість косметичних засобів не є ефективними у боротьбі з целюлітом. А що стосується процедур – їх потрібно робити регулярно, зазначає Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук.

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Варто знати, що целюліт не є хворобою чи вадою – це звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Попри це, запускати процес не варто.

Як виглядає целюліт

Слово "целюліт" вживали для позначення запалення сполучної тканини в шкірі. Іншою та більш коректною назвою є гіноїдна ліподистрофія, тобто зміна жирової тканини, яка характерна для жінок.

Це видимі прояви жирової тканини, коли шкіра з вигляду нагадує цедру апельсину. Він з'являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об'єм жирової тканини завеликий.



Целюліт найчастіше з'являються в жінок, ніж у чоловіків / Фото ukr.media

Основні причини виникнення целюліту

Будова жирової тканини

Сполучна тканина у чоловіків має вигляд сітки, а в жінок – більше нагадує смужки. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. За пружність та еластичність тканини відповідає колаген, а з віком кількість колагену у людину зменшується. Через це, смужки тримають жирову тканину гірше.

Різний механізм запасів та віддачі жиру

Уляна Супрун зазначає, що у межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир.

На стегнах і ногах переважають альфа-адреналові рецептори. Коли на них діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість на обличчі чи в жировій тканині молочних залоз переважають бета-рецептори.

– розповіла Супрун.

Через це саме там більшість жінок втрачають жир передусім. А стегна та сідниці – приречені на ріст.

Дефіцит крово- та лімфопостачання

Іншою причиною целюліту є дефіцит крово- та лімфопостачання (локальна ішемія жирової тканини). Показано, що збільшення ваги викликає в жировій тканині брак кисню, на який вона реагує зміною в експресії генів — там активується транскрипційний фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1). Останній запускає певні гени, їх зміни призводять до спотворення структури жирової тканини. У жінок з мутацією гену немає целюліту, або ж він слабко виражений.

Чим більший прогрес целюліту – тим помітнішими та відчутнішими на дотик стають часточки. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.

З одного боку целюліт – це цілком звичне фізіологічне явище, з іншого, якщо він супроводжує надлишкову вагу, є наслідком малорухливого способу життя, нездорового харчування, неправильно підібраного одягу.

Раціон та спосіб життя

Гіперінсулінемія – стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується, а згодом може призвести до діабету 2-го типу. Тобто, надмірне споживання великої кількості вуглеводів, особливо солодощів, та алкоголь провокують появу целюліту.

Уляна Супрун “Крім цього, надлишок калорій викликає утворення гормону лептину та зниження рівня гормону адипонектину. Їх обох виділяє жирова тканина. Високий рівень лептину також викликає ішемію — в судинах гірше виділяється закис азоту, потрібний для їхнього розширення. Нам знайомі ці ефекти: утворення закису азоту і розширення судин викликає таблетка нітрогліцерину та відомі ліки для стимуляції ерекції”.

Також целюліт посилюється через брак фізичних навантажень. Він проявляється і як набором ваги, і як вторинною ішемією жирової тканини. Підшкірному жиру бракує кровопостачання, і целюліт посилюється.



Целюліт виглядає як шкірка апельсину / Фото unsplash

Гормони

Так, гормони також можуть стати причиною появи целюліту. Під час вагітності, у жінок виділяються високі дози естрогенів, а також гормони, що надходять ззовні у вигляді гормональної терапії чи контрацептивів.

Профілактика целюліту

Harper's Bazaar розповів, що потрібно робити, щоб не боротися з целюлітом у майбутньому.

Правильний сон

Ця порада важливіша, навіть, за дотримання принципів низьковуглеводної дієти. Здоровий сон тривалістю 7 – 8 годин – це найкращий шлях до стрункої фігури та гладкої шкіри.

Як впливає сон

Коли людина добре спить, то запаси енергії в організмі поновлюються природним методом. Тому протягом дня людина менше втомлюватиметеся і їй не потрібно буде компенсувати відсутність сил за допомогою шкідливої їжі (солодощів та вуглеводів).



Сон, вода та фізичне навантаження – профілактика целюліту / Фото blog.eva.ua

Денна норма води

Щодня людина має пити не менше 2 літрів простої води. Завдяки своїм властивостям вода пришвидшує метаболізм, у результаті, жири швидко розщеплюються та не встигають відкладатися на стегнах.

Вплив води на організм

Нестача води в організмі провокує застій жирових відкладень у тканинах. Згодом вони створюють сприятливе середовище де й утворюється целюліт.

Постійні фізичні навантаження

Звісно, це елементарно, але неймовірно дієво. Заняття спортом допоможуть закріпити результат від попередніх порад. Навіть, якщо ви зможете значно схуднути, то целюліт не зникне повністю. Домашні тренування або відвідування спортзалу запобігає виникненню целюліту або прибирає його залишки з тіла.

Порада

Намагайтеся поєднувати силові вправи (на тренажерах, з інвентарем) із інтервальними (чергування високої і низької інтенсивності фізичних навантажень), щоб активізувати роботу м’язів та швидше досягти бажаного результату.

Стрес і целюліт

Існує наукове пояснення, що целюліт може утворитись через стрес, зазначає Womenshealth. Адже у стресовій ситуації наші наднирники активно виділяють адреналін. Велика кількість цього гормону призводить до порушення балансу та нестабільної роботи організму.

Адреналін провокує збільшення кров'яного тиску, через що відбувається закупорка кровоносних судин. У результаті з'являється головний біль, нетравлення й утворення целюліту.

Аби попередити появу целюліту, варто уникати будь-яких стресових ситуацій.