У женщин возникает целлюлит гораздо чаще, чем у мужчин. Такое явление довольно сильно влияет на восприятие собственного тела, ведь многие люди стереотипно считают его ненормальным. Что такое целлюлит, почему он является нормой и как его не запускать – читайте в нашем материале.

Большинство косметических средств не эффективны в борьбе с целлюлитом. А что касается процедур – их нужно делать регулярно, отмечает Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук.

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Стоит знать, что целлюлит не является болезнью или пороком – это привычное для мужчин и женщин физиологическое явление. Несмотря на это, запускать процесс не стоит.

Как выглядит целлюлит

Целлюлит употребляли для обозначения воспаления соединительной ткани в коже. Другим и более корректным названием является гиноидная липодистрофия, то есть изменение жировой ткани, которая характерна для женщин.

Это видимые проявления жировой ткани, когда кожа по виду напоминает цедру апельсина. Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слабый, а объем жировой ткани великоват.

Целлюлит чаще всего появляются у женщин, чем у мужчин / Фото ukr.media

Основные причины возникновения целлюлита

Строение жировой ткани

Соединительная ткань у мужчин имеет вид сетки, а у женщин – больше напоминает полоски. Сетка лучше выдерживает давление жировой ткани. За упругость и эластичность ткани отвечает коллаген, а с возрастом количество коллагена у человека уменьшается. Из-за этого, полоски держат жировую ткань хуже.

Различный механизм запасов и отдачи жира

Ульяна Супрун отмечает, что в пределах нашего тела жировые клетки по-разному запасают и отдают жир.

На бедрах и ногах преобладают альфа-адреналовые рецепторы. Когда на них действует адреналин, они откладывают жир. Зато на лице или в жировой ткани молочных желез преобладают бета-рецепторы.

– рассказала Супрун.

Из-за этого именно там большинство женщин теряют жир прежде всего. А бедра и ягодицы – обречены на рост.

Дефицит крово- и лимфоснабжения

Другой причиной целлюлита является дефицит крово - и лимфоснабжения (локальная ишемия жировой ткани). Показано, что увеличение веса вызывает в жировой ткани недостаток кислорода, на который она реагирует изменением в экспрессии генов — там активируется транскрипционный фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1). Последний запускает определенные гены, их изменения приводят к искажению структуры жировой ткани. У женщин с мутацией гена нет целлюлита, или же он слабо выражен.

Чем больше прогресс целлюлита – тем заметнее и ощутимее на ощупь становятся частички. А в сосудах меняется проводимость и возникает хроническое воспаление.

С одной стороны целлюлит – это вполне обычное физиологическое явление, с другой, если он сопровождает избыточный вес, является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового питания, неправильно подобранной одежды.

Рацион и образ жизни

Гиперинсулинемия – состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается, а впоследствии может привести к диабету 2-го типа. То есть, чрезмерное потребление большого количества углеводов, особенно сладостей, и алкоголь провоцируют появление целлюлита.

Ульяна Супрун “Кроме этого, избыток калорий вызывает образование гормона лептина и снижение уровня гормона адипонектина. Их обоих выделяет жировая ткань. Высокий уровень лептина также вызывает ишемию — в сосудах хуже выделяется закись азота, нужный для их расширения. Нам знакомы эти эффекты: образование закиси азота и расширение сосудов вызывает таблетка нитроглицерина и известные лекарства для стимуляции эрекции”.

Также целлюлит усиливается из-за нехватки физических нагрузок. Он проявляется и как с набором веса, и как вторичной ишемией жировой ткани. Подкожному жиру недостает кровоснабжения, и целлюлит усиливается.

Целлюлит выглядит как кожура апельсина / Фото unsplash

Гормоны

Так, гормоны также могут стать причиной появления целлюлита. Во время беременности, у женщин выделяются высокие дозы эстрогенов, а также гормоны, поступающие извне в виде гормональной терапии или контрацептивов.

Профилактика целлюлита

Harper's Bazaar рассказал, что нужно делать, чтобы не бороться с целлюлитом в будущем.

Правильный сон

Этот совет важнее, даже, при соблюдении принципов низкоуглеводной диеты. Здоровый сон продолжительностью 7 – 8 часов – это самый лучший путь к стройной фигуре и гладкой коже.

Как влияет сон

Когда человек хорошо спит, запасы энергии в организме возобновляются естественным методом. Поэтому в течение дня человек будет меньше уставать и ему не нужно будет компенсировать отсутствие сил с помощью вредной пищи (сладостей и углеводов).

Сон, вода и физическая нагрузка – профилактика целлюлита / Фото blog.eva.ua

Дневная норма воды

Ежедневно человек должен пить не менее 2 литров простой воды. Благодаря своим свойствам вода ускоряет метаболизм, в результате, жиры быстро расщепляются и не успевают откладываться на бедрах.

Влияние воды на организм

Недостаток воды в организме провоцирует застой жировых отложений в тканях. Со временем они создают благоприятную среду где и образуется целлюлит.

Постоянные физические нагрузки

Конечно, это элементарно, но невероятно действенно. Занятия спортом помогут закрепить результат от предыдущих советов. Даже, если вы сможете значительно похудеть, то целлюлит не исчезнет полностью. Домашние тренировки или посещение спортзала предотвращают возникновение целлюлита или убирают его остатки с тела.

Совет

Старайтесь сочетать силовые упражнения (на тренажерах, с инвентарем) с интервальными (чередование высокой и низкой интенсивности физических нагрузок), чтобы активизировать работу мышц и быстрее достичь желаемого результата.

Стресс и целлюлит

Существует научное объяснение, что целлюлит может образоваться из-за стресса, отмечает Womenshealth. Ведь в стрессовой ситуации наши надпочечники активно выделяют адреналин. Большое количество этого гормона приводит к нарушению баланса и нестабильной работе организма.

Адреналин провоцирует увеличение кровяного давления, из-за чего происходит закупорка кровеносных сосудов. В результате появляется головная боль, несварение и образование целлюлита.

Чтобы предупредить появление целлюлита, стоит избегать любых стрессовых ситуаций.