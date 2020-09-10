Якщо знизити добову норму калорій, можна прожити довше – в цьому переконані американські вчені. Зокрема це допоможе уникнути багатьох серйозних захворювань, зокрема діабету, серцево-судинних захворювань та деменції.

Команда вчених з Дослідницького центру Скріппса довгі роки досліджувала вплив обмеження калорій на здоров'я. Один з висновків, який вони зробили зі спостережень за ссавцями – коли тварини менше їдять, температура їх тіл падає, а своєю чергою добре впливає на організм. Адже цей еволюційний трюк допомагає нам зберігати енергію, поки не з'явиться нова їжа. Приблизно половина калорій, з'їдених за день, йде на підтримку тепла, пише Scince Daily.

Читайте також Наслідки вживання алкоголю вагітними: пояснення Супрун

Роль температури тіла

Значно зменшити споживання калорій — непросте завдання для більшості, однак цей спосіб здатний зробити вплив на здоров'я, знизити ризик розвитку діабету, серцевих захворювань, раку або деменції і, тим самим, продовжити життя. Нове дослідження вчених з США проливає світло на важливу роль температури тіла в оздоровчої дієти.

Один з висновків, який вони зробили зі спостережень за ссавцями — коли тварини менше їдять, температура їх тіл падає.

Цей еволюційний трюк допомагає нам зберігати енергію, поки не з'явиться нова їжа. Приблизно половина калорій, з'їдених за день, йде на підтримку тепла.

Споживання калорій

Попередня робота вчених вже довела, що зниження температури може збільшити тривалість життя незалежно від споживання калорій — і що цей ефект включає активацію певних клітинних процесів, більшість з яких ще не ідентифіковані.

І навпаки, дослідження показали, що запобігання зниження температури тіла може протидіяти позитивного ефекту скорочення калорій.



Зменшення добової кількості калорій допоможе тримати температуру тіла в нормі / Фото Unsplash

Результати експерименту

Новий експеримент дозволив вченим оцінити вплив зменшення поживних речовин і зниження температури тіла.

Вони порівняли одну групу мишей, що харчувалися з дефіцитом калорій, які жили в клітці при кімнатній температурі з іншою групою, яка жила при температурі 30 градусів Цельсія.

У теплому осередку у мишей виник стан термонейтральності, при якому більшість тварин не можуть так просто знижувати температуру власного тіла.

Команда дослідників виміряла метаболіти гризунів, хімічні речовини та змогли оцінити, як температура тіла або голодування вплинули на організм.

Зібрані дані дозволили зробити висновок, що температура має значний вплив на метаболізм в період обмеження калорій.

Це перший цілісний аналіз зміни метаболітів під дією зниження температури.