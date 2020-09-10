Если снизить суточную норму калорий, можно прожить дольше – в этом убеждены американские ученые. В частности это поможет избежать многих серьезных заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Команда ученых из Исследовательского центра Скриппса долгие годы исследовала влияние ограничения калорий на здоровье. Один из выводов, который они сделали из наблюдений за млекопитающими – когда животные меньше едят, температура их тел падает, а это в свою очередь хорошо влияет на организм. Ведь этот эволюционный трюк помогает нам сохранять энергию, пока не появится новая пища. Примерно половина калорий, съеденных за день, уходит на поддержание тепла, пишет Scince Daily.

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Роль температуры тела

Значительно уменьшить потребление калорий — непростая задача для большинства, однако этот способ способен оказать влияние на здоровье, снизить риск развития диабета, сердечных заболеваний, рака или деменции и, тем самым, продлить жизнь. Новое исследование ученых из США проливает свет на важную роль температуры тела в оздоровительной диете.

Один из выводов, который они сделали из наблюдений за млекопитающими — когда животные меньше едят, температура их тел падает.

Этот эволюционный трюк помогает нам сохранять энергию, пока не появится новая пища. Примерно половина калорий, съеденных за день, уходит на поддержание тепла.

Потребление калорий

Предыдущая работа ученых уже доказала, что снижение температуры может увеличить продолжительность жизни независимо от потребления калорий — и что этот эффект включает активацию определенных клеточных процессов, большинство из которых еще не идентифицированы.

И наоборот, исследования показали, что предотвращение снижения температуры тела может противодействовать положительному эффекту сокращения калорий.

Результаты эксперимента

Новый эксперимент позволил ученым оценить влияние уменьшения питательных веществ и снижения температуры тела.

Они сравнили одну группу мышей, которые питались с дефицитом калорий, которые жили в клетке при комнатной температуре с другой группой, которая жила при температуре 30 градусов Цельсия.

В теплом очаге у мышей возникло состояние термонейтральности, при котором большинство животных не могут так просто снижать температуру собственного тела.

Команда исследователей измерила метаболиты грызунов, химические вещества и смогли оценить, как температура тела или голодание повлияли на организм.

Собранные данные позволили сделать вывод, что температура оказывает значительное влияние на метаболизм в период ограничения калорий.

Это первый целостный анализ изменения метаболитов под действием снижения температуры.