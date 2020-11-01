Багато людей намагаються покращити свій сон за допомогою снодійних препаратів. Але вони не задумуються над наслідками. Як снодійні препарати шкодять здоров’ю та як засинати без них – читайте в матеріалі.

Прийом снодійних препаратів негативно впливає на людський організм, пише "Країна здоров'я".

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Яка шкода від снодійного

Люди, які регулярно отримують стреси, мають і безсоння. Багато хто вважає, що краще боротися з безсонням швидшим і доступним способом – приймати снодійні препарати.

Проте, як з'ясували американські вчені, регулярне їхнє застосування здатне викликати звикання всього за два тижні. Тому, застосовуючи такого роду медикаменти, людина в обмін на здоровий сон отримує залежність, яку порівнюють з алкогольною.



Снодійне дуже небезпечне для організму / Фото pexels

Крім того, існує ще один досить відчутний побічний ефект – це значне зниження працездатності головного мозку на наступний день після вживання снодійного.

Чим небезпечні снодійні препарати

Довгострокові ефекти снодійного, які також негативно впливають на організм, зазначає Narcomedcenter.

Толерантність

Можливо, щоб заснути, вам доведеться постійно збільшувати дозування снодійного.

Парасомнія

Деякі вчені вважають, що снодійне пригнічує стадію швидкого сну. Через це люди починають ходити, водити авто та навіть можуть здійснювати кримінальні дії уві сні.

Дивна поведінка

Ваші родичі чи близькі знайомі помічають дивну поведінку. А у вас можуть з’являтися суїцидальні та депресивні думки.



Снодійні викликають залежність через два тижні / Фото pexels

Як перестати засинати зі снодійним

Лягайте пізніше . Визначте середній час засипання та додайте 30 хвилин.

. Визначте середній час засипання та додайте 30 хвилин. Нова година, для того, щоб розслабитися. Завершіть усі ранкові завдання ввечері, це допоможе не метушитися вранці та не турбуватися вночі.

Завершіть усі ранкові завдання ввечері, це допоможе не метушитися вранці та не турбуватися вночі. Завершіть справи, які довго відкладали. Можливо, саме вони не дають вам спокою вночі.

Можливо, саме вони не дають вам спокою вночі. Вечірня рутина , яка допоможе підготувати тіло до сну. Робіть щодня однакові послідовні кроки, які підготують мозок і тіло до відпочинку. Наприклад, тепла ванна перед сном допоможе розслабитись.

, яка допоможе підготувати тіло до сну. Робіть щодня однакові послідовні кроки, які підготують мозок і тіло до відпочинку. Наприклад, тепла ванна перед сном допоможе розслабитись. Ліжко – місце сну. Багато людей дозволяють собі подивитися фільм, читати книжки та навіть працювати в ліжку. Через це наш мозок звикає, що в ліжку можна робити все, крім сну. У ліжку мають бути тільки постільні справи.

Багато людей дозволяють собі подивитися фільм, читати книжки та навіть працювати в ліжку. Через це наш мозок звикає, що в ліжку можна робити все, крім сну. У ліжку мають бути тільки постільні справи. Медитуйте.

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