Нічні жахіття можуть сприяти частому пробудженню, зіпсувати ранок та підвищити відчуття тривожності впродовж дня. Досі вчені не зовсім розуміли, чому жахіття мають такий ефект.

Але нове дослідження, яке опублікована у Scince Direct, пояснило, чому так відбувається. А значить, є способи знизити шкоду.

Читайте також Доведено: нестача сну – головна причина старіння

Річ у гормонах

Нічні жахіття викликають підвищену реакцію кортизолу на пробудження. Вона є частиною циркадного ритму і проявляється як підвищений рівень гормону впродовж години після того, як людина прокинулася.

Вчені проаналізували дані 30 людей, яким часто сняться погані сни, і порівняли їх з показниками у людей, яким сняться нейтральні сни.

Виявилося, у тих, хто бачить жахіття, рівень гормону підвищений. Це супроводжується поганим настроєм і скаргами на здоров'я.

Тож, вчені резюмували, що причиною ранкової тривожності є саме підвищений рівень кортизолу.

Прості рекомендації, які покращать сон