Яким чином нічні жахіття шкодять здоров'ю: дослідження
Нічні жахіття можуть сприяти частому пробудженню, зіпсувати ранок та підвищити відчуття тривожності впродовж дня. Досі вчені не зовсім розуміли, чому жахіття мають такий ефект.
Але нове дослідження, яке опублікована у Scince Direct, пояснило, чому так відбувається. А значить, є способи знизити шкоду.
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Річ у гормонах
Нічні жахіття викликають підвищену реакцію кортизолу на пробудження. Вона є частиною циркадного ритму і проявляється як підвищений рівень гормону впродовж години після того, як людина прокинулася.
Вчені проаналізували дані 30 людей, яким часто сняться погані сни, і порівняли їх з показниками у людей, яким сняться нейтральні сни.
Виявилося, у тих, хто бачить жахіття, рівень гормону підвищений. Це супроводжується поганим настроєм і скаргами на здоров'я.
Тож, вчені резюмували, що причиною ранкової тривожності є саме підвищений рівень кортизолу.
Прості рекомендації, які покращать сон
- Спіть стільки, скільки необхідно, щоб відчувати себе бадьорим (сім-вісім годин).
- Підтримуйте регулярний графік сну.
- Уникайте напоїв з кофеїном після обіду.
- Намагайтесь менше піддаватись світловипроміненню екранів (ноутбуки, планшети, смартфони, електронні книги) перед сном.