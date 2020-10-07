Каким образом ночные кошмары вредят здоровью: исследование
Ночные кошмары могут способствовать частому пробуждению, испортить утро и повысить чувство тревоги в течение дня. До сих пор ученые не совсем понимали, почему ужасы имеют такой эффект.
Но новое исследование, которое опубликовано в Scince Direct, объяснило, почему так происходит. А значит, есть способы снизить вред.
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Дело в гормонах
Ночные кошмары вызывают повышенную реакцию кортизола на пробуждение. Она является частью циркадного ритма и проявляется как повышенный уровень гормона в течение часа после того, как человек проснулся.
Ученые проанализировали данные 30 человек, которым часто снятся плохие сны, и сравнили их с показателями у людей, которым снятся нейтральные сны.
Оказалось, у тех, кто видит ужасы, уровень гормона повышен. Это сопровождается плохим настроением и жалобами на здоровье.
Поэтому, ученые резюмировали, что причиной утренней тревожности является именно повышенный уровень кортизола.
Простые рекомендации, которые улучшат сон
- Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя бодрым (семь – восемь часов).
- Поддерживайте регулярный график сна.
- Избегайте напитков с кофеином после обеда.
- Старайтесь меньше подвергаться светоизлучению экранов (ноутбуки, планшеты, смартфоны, электронные книги) перед сном.