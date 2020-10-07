Ночные кошмары могут способствовать частому пробуждению, испортить утро и повысить чувство тревоги в течение дня. До сих пор ученые не совсем понимали, почему ужасы имеют такой эффект.

Но новое исследование, которое опубликовано в Scince Direct, объяснило, почему так происходит. А значит, есть способы снизить вред.

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Дело в гормонах

Ночные кошмары вызывают повышенную реакцию кортизола на пробуждение. Она является частью циркадного ритма и проявляется как повышенный уровень гормона в течение часа после того, как человек проснулся.

Ученые проанализировали данные 30 человек, которым часто снятся плохие сны, и сравнили их с показателями у людей, которым снятся нейтральные сны.

Оказалось, у тех, кто видит ужасы, уровень гормона повышен. Это сопровождается плохим настроением и жалобами на здоровье.

Поэтому, ученые резюмировали, что причиной утренней тревожности является именно повышенный уровень кортизола.

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