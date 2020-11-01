Многие люди пытаются улучшить свой сон с помощью снотворных препаратов. Но они не задумываются над последствиями. Как снотворные препараты вредят здоровью и как засыпать без них – читайте в материале.

Прием снотворных препаратов на самом деле имеет значительное влияние для человеческого организма, пишет "Страна здоровья".

Читайте также: 5 продуктов, которые помогут вам заснуть

Какой вред от снотворного

Люди, которые регулярно получают стрессы, имеют и бессонницу. Многие считают, что лучше бороться с бессонницей более быстрым и доступным способом – принимать снотворные препараты.

Однако, как выяснили американские ученые, регулярное их применение способно вызвать привыкание всего за две недели. Поэтому, применяя такого рода медикаменты, человек в обмен на здоровый сон получает зависимость, которую сравнивают с алкогольной.



Снотворное очень опасно для организма / Фото pexels

Кроме того, существует еще один довольно ощутимый побочный эффект – это значительное снижение работоспособности головного мозга на следующий день после употребления снотворного.

Чем опасны снотворные препараты

Долгосрочные эффекты снотворного, которые также негативно влияют на организм, отмечает Narcomedcenter.

Толерантность

Возможно, чтобы заснуть, вам придется постоянно увеличивать дозировку снотворного.

Парасомния

Некоторые ученые считают, что снотворное подавляет стадию быстрого сна. Из-за этого люди начинают ходить, водить авто и даже могут совершать криминальные действия во сне.

Странное поведение

Ваши родственники или близкие знакомые замечают странное поведение. А у вас могут появляться суицидальные и депрессивные мысли.



Снотворные вызывают зависимость через две недели / Фото pexels

Как перестать засыпать со снотворным

Ложитесь позже . Определите среднее время засыпания и добавьте 30 минут.

. Определите среднее время засыпания и добавьте 30 минут. Новый час для того, чтобы расслабиться. Завершите все утренние задания вечером, это поможет не суетиться утром и не беспокоиться ночью.

Завершите все утренние задания вечером, это поможет не суетиться утром и не беспокоиться ночью. Завершите дела, которые долго откладывали. Возможно, именно они не дают вам покоя ночью.

Возможно, именно они не дают вам покоя ночью. Вечерняя рутина , которая поможет подготовить тело ко сну. Делайте ежедневно одинаковые последовательные шаги, которые подготовят мозг и тело к отдыху. Например, теплая ванна перед сном поможет расслабиться.

, которая поможет подготовить тело ко сну. Делайте ежедневно одинаковые последовательные шаги, которые подготовят мозг и тело к отдыху. Например, теплая ванна перед сном поможет расслабиться. Кровать – место сна. Многие люди позволяют себе посмотреть фильм, читать книги и даже работать в постели. Из-за этого наш мозг привыкает, что в постели можно делать все, кроме сна. В постели должны быть только постельные дела.

Многие люди позволяют себе посмотреть фильм, читать книги и даже работать в постели. Из-за этого наш мозг привыкает, что в постели можно делать все, кроме сна. В постели должны быть только постельные дела. Медитируйте.

Рекомендации, которые улучшат сон