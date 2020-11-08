Нехватка сна заставляет нас хотеть продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, которые бы давали нам энергию. Неправильное питание в течение всего дня влияет на качество сна. Поэтому необходимо наладить свой рацион, чтобы он был сбалансирован. Какие продукты помогут побороть бессонницу – читайте в нашем материале.

Диетолог Софи Мэдлин объяснила, какие продукты помогают нормализовать сон, пишет The Conversation.

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Что есть, чтобы спать

Молочные продукты

Это хороший источник триптофана – аминокислоты, которая поможет нормализовать сон. Кроме того, эти продукты содержат магний и витамин В, которые помогают повысить активность аминокислоты.

Рыба

Еще один источник триптофана и витаминов группы В – это рыба. Если употреблять этот продукт регулярно, он может помочь вырабатывать мелатонин.

Сардина и другая рыба с костями обеспечит организм магнием.

Орехи

Орехи также содержат все питательные вещества, которые способствуют увеличению производства мелатонина и поддерживают его высвобождения.



Орехи и бобовые – это источник триптофана / Фото pexels

Бобовые

Фасоль, чечевица и бобовые содержат большое количество триптофана и витаминов группы В. Сон также улучшают тофу и соя.

Мясо

Мясо содержит все необходимые ингредиенты для полноценного сна. Поэтому стоит добавить его в свой дневной рацион.



Мясо в рационе – поможет легче засыпать / Фото pexels

Что делать, если захотелось перекусить перед сном

Стакан обезжиренного молока, небольшой банан или несколько орехов – это идеальный перекус перед сном.

Заметим, что триптофану требуется около часа, чтобы добраться до мозга.

Поэтому не стоит есть непосредственно перед сном.