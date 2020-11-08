Продукты, которые помогут побороть бессонницу
Нехватка сна заставляет нас хотеть продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, которые бы давали нам энергию. Неправильное питание в течение всего дня влияет на качество сна. Поэтому необходимо наладить свой рацион, чтобы он был сбалансирован. Какие продукты помогут побороть бессонницу – читайте в нашем материале.
Диетолог Софи Мэдлин объяснила, какие продукты помогают нормализовать сон, пишет The Conversation.
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Что есть, чтобы спать
Молочные продукты
Это хороший источник триптофана – аминокислоты, которая поможет нормализовать сон. Кроме того, эти продукты содержат магний и витамин В, которые помогают повысить активность аминокислоты.
Рыба
Еще один источник триптофана и витаминов группы В – это рыба. Если употреблять этот продукт регулярно, он может помочь вырабатывать мелатонин.
Сардина и другая рыба с костями обеспечит организм магнием.
Орехи
Орехи также содержат все питательные вещества, которые способствуют увеличению производства мелатонина и поддерживают его высвобождения.
Орехи и бобовые – это источник триптофана / Фото pexels
Бобовые
Фасоль, чечевица и бобовые содержат большое количество триптофана и витаминов группы В. Сон также улучшают тофу и соя.
Мясо
Мясо содержит все необходимые ингредиенты для полноценного сна. Поэтому стоит добавить его в свой дневной рацион.
Мясо в рационе – поможет легче засыпать / Фото pexels
Что делать, если захотелось перекусить перед сном
Стакан обезжиренного молока, небольшой банан или несколько орехов – это идеальный перекус перед сном.
Заметим, что триптофану требуется около часа, чтобы добраться до мозга.
Поэтому не стоит есть непосредственно перед сном.
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