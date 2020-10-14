Часто жінки, які мають виражений передменструальний синдром, відчувають потяг до шкідливої їжі перед менструацією. Але чому так відбувається?

Такий потяг до їжі вважають компульсивним переїданням. Це сильне неконтрольоване бажання їсти багато їжі, бажано солодкої або шкідливої, пише Anywell.

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Чим викликане компульсивне переїдання

До симптомів компульсивного переїдання фахівці також відносять бажання їсти навіть тоді, коли ви не голодні, а також сором за з'їдене або випите.

Передменструальне компульсивне переїдання має гормональну причину,

– переконані вчені.

Виною прогестерон

Науковці визначили, що підвищення рівня прогестерону під час передменструальної фази може призвести до компульсивного переїдання і незадоволеності своїм тілом. Цей гормон також пов'язаний із збільшенням тривожності під час ПМС.

А за зниження апетиту в організмі відповідає естроген. Його пік настає під час овуляції, а перед менструацією його кількість в організмі знижується.

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Передменструальне переїдання зазвичай триває кілька днів і закінчується після початку менструації.

Якщо компульсивне переїдання триває і поза менструальним циклом, слід звернутися до лікаря.