Часто женщины, имеющие выраженный предменструальный синдром, испытывают тягу к вредной пище перед менструацией. Но почему так происходит?

Такую тягу к еде считают компульсивным перееданием. Это сильное неконтролируемое желание есть много пищи, желательно сладкой или вредной, пишет Anywell.

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Чем вызвано компульсивное переедание

К симптомам компульсивного переедания специалисты также относят желание есть даже тогда, когда вы не голодны, а также стыд за съеденное или выпитое.

Предменструальное компульсивное переедание имеет гормональную причину,

– убеждены ученые.

Виной прогестерон

Ученые определили, что повышение уровня прогестерона во время предменструальной фазы может привести к компульсивному перееданию и неудовлетворенности своим телом. Этот гормон также связан с увеличением тревоги во время ПМС.

А за снижение аппетита в организме отвечает эстроген. Его пик наступает во время овуляции, а перед менструацией его количество в организме снижается.

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Предменструальное переедание обычно длится несколько дней и заканчивается после начала менструации.

Если компульсивное переедание продолжается и вне менструального цикла, следует обратиться к врачу.