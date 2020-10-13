Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), или противозачаточные таблетки являются достаточно дискуссионной темой, о целесообразности их приема много споров и мифов. В частности, вы могли слышать, что "от гормонов толстеют", "растут усы", "их прием трудно прекратить". Так вот, это не правда, безопасность КОК доказана. Впрочем, риски и противопоказания приема КОК все же есть.

Кроме контрацепции, КОК назначают как лечебное средство, о том, в каких случаях женщинам могут быть показаны комбинированные оральные контрацептивы Здоровье 24 поговорило с врачом-гинекологом Оксаной Негрич.

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Применение КОК в лечении

Оксана Негрич – гинеколог “Основная цель КОК – контрацепция, но поскольку эти препараты гормональные и имеют определенные дополнительные эффекты, иногда их назначают с лечебной целью”.

Кроме контрацепции, КОК могут назначить в случае:

болезненных менструаций;

чрезмерной менструации, когда месячные сопровождаются значительной кровопотерей, и это приводит к ухудшению качества жизни женщины, часто это может стать причиной анемии и других нарушений, а КОК обладают способностью уменьшать объем менструальных выделений;

при патологиях, в частности при поликистозе яичников;

синдроме хронической тазовой боли.

Большинство состояний и патологий при которых могут назначить КОК, имеют большой комплекс возможных лечебных мероприятий. Определить, что конкретно подойдет женщине, можно только после детальной консультации, изучения всех особенностей ситуации, иногда дополнительных обследований.

Предменструальный синдром: если он тяжело протекает, то есть есть боль в молочных железах, или значительные изменения настроения перед менструацией, вам тоже могут назначать КОК, потому что такие препараты блокируют овуляцию, а проявления предменструального синдрома связаны с этими колебаниями гормонов именно после овуляции.

Такие женщины очень хорошо себя чувствуют на КОК, к тому же получают надежный метод контрацепции. Надежность этого метода более 99% при правильном приеме.

Гормональные контрацептивы при акне

Причин возникновения акне есть много, но одна из них, это гормональные нарушения, а именно повышение уровня андрогенов – мужских половых гормонов, которое возникает при определенных патологиях, в частности при поликистозе.

Оксана Негрич – гинеколог “Комбинированные оральные контрацептивы содержат женские половые гормоны эстроген и прогестерон и таким образом они являются антагонистами, то есть противопоставляются мужским половым гормонам”.

КОК влияют только на симптомы

То есть, если у женщины есть повышение уровня мужских гормонов, из-за которых может проявляться акне, чрезмерное оволосение в местах не характерных для женщин – гинеколог может назначить КОК, для компенсации избытка мужских половых гормонов, происходит влияние на симптомы этих нарушений.

Следовательно, если причиной акне является повышение уровня половых гормонов, комбинированные оральные контрацептивы часто дают положительный эффект.



КОК назначают для лечения угревой болезни / Фото Unsplash

Важно: поскольку такие нарушения являются преимущественно врожденными, то есть это ничто иное, как генетическая склонность, то курс КОК или других препаратов, проблему не решит.

Как долго можно принимать гормональную контрацепцию

Из-за того, что КОК влияют лишь на симптоматику болезни, их назначают на достаточно долгие сроки.

Оксана Негрич – гинеколог “Речь идет о продолжительном менеджменте симптомов и именно поэтому, кстати, и назначают КОК, ведь, если нет противопоказаний и женщина хорошо переносит его прием, И ОК можно принимать годами – не один год и даже не один десяток лет”.

Если результата нет, или женщине противопоказаны КОК, врач может назначить другие препараты, в частности антиандрогенные препараты, но их сфера применения не такая широкая, у них больше побочных эффектов, и главное – на долговременной основе их нельзя использовать.

Нужны ли предварительные консультации смежных врачей

По словам гинеколога Оксаны Негрич, для назначения КОК в большинстве случаев, не требуется консультации смежных специалистов, но при определенных патологиях, если врач подозревает, что возможная причина симптомов не в гинекологической патологии, тогда пациентку направляют на дополнительные обследования и консультации смежных специалистов.

Среди четких рекомендаций только измерение артериального давления, потому что женщинам с повышенным давлением прием КОК является нежелательным, а остальные обследования назначают после детального разговора с врачом и выяснения всех факторов риска.

Безопасны ли КОК для здоровья женщины

Гормональные контрацептивы – это прежде всего лекарственное средство и, как любой препарат, он имеет потенциальные риски и эффекты.

Оксана Негрич – гинеколог “При приеме КОК самая большая опасность это риск тромбоэмболических осложнений – это когда образуется тромб, который может закупоривать сосуды и приводить к тромбозу глубоких сосудов нижних конечностей, или стать причиной инфаркта/инсульта”.

Как минимизировать риски приема контрацепции

Поскольку последствия достаточно серьезные, сперва следует исключить риск этих осложнений. К сожалению, полностью исключить их невозможно. Но есть определенные триггеры, которые указывают на невозможность приема КОК. Такой повышенный риск есть у женщин:

которые курят;

с избыточной массой тела, особенно у женщин с ожирением, когда индекс массы тела составляет более 30 кг на метр квадратный;

которые уже имели риск тромболитических осложнений, или имели семейный анамнез, то есть в семье были случаи тромбоза/инфаркта/инсульта в молодом возрасте – до 40 лет.

Также есть данные о незначительном повышении риска развития рака молочной железы, поэтому если были определенные заболевания молочной железы, или опять же, если установлена генетическая предрасположенность к раку молочной железы, то таким женщинам противопоказаны КОК.

Но с другой стороны, доказано, что комбинированные оральные контрацептивы снижают риск развития рака яичников и рака эндометрия.

Еще одним противопоказанием к приему КОК является мигрень, с аурой (когда приступы мигрени сопровождаются мельканием мушек, звоном в ушах, вспышками света). Если головные боли у женщины сопровождаются подобными симптомами, обязательна консультация врача-невролога, который подтвердит или опровергнет диагноз, потому что мигрень с аурой является фактором повышенного риска тромбоэмобличных осложнений.



Для здоровых женщин риски приема КОК минимальны / Фото Unsplash

Пугаться КОК не нужно

Важно: Абсолютный риск возникновения осложнений при приеме КОК низкий, он составляет от 9 до 12-13 женщин на 10 тысяч.

Оксана Негрич – гинеколог “Это не большая цифра, хотя во время беременности Каждая женщина имеет риски таких осложнений тоже, просто не все об этом помнят. Он составляет 20-30 женщин на 10 тысяч. В послеродовой период риск возрастает и составляет 30-50 на 10 тысяч женщин”.

То есть, если ставить на весы нежелательную беременность или прерывание беременности в случае ее наступления, то конечно, преимуществом является прием КОК.

Но о таких рисках женщина должна быть предупреждена и должна осознавать, что это не витаминка и может иметь определенные негативные последствия,

– добавила гинеколог.

Как КОК влияют на либидо женщины?

У некоторых женщин КОК действительно могут стать причиной снижения либидо, потому что половое влечение связано с мужскими половыми гормонами, которые КОК собственно и подавляют. Впрочем, это очень индивидуально, есть препараты, которые меньше влияют на это.

Оксана Негрич – гинеколог “Всегда о таких эффектах следует сообщать своему врачу и искать пути решения: или замену препарата или отмены КОК. Заранее спрогнозировать, как на каждого повлияет гормональный контрацептив, к сожалению, трудно”.

Кроме того, следует понимать, что КОК есть разные, и подбирают их в зависимости от потребностей, проблем женщины и противопоказаний, например, если это контрацепция, то скорее всего, врач посоветует другой метод, это могут быть другие гормональные контрацептивы, или только прогестино препараты, которые не содержат эстрогены.

Если у женщины противопоказания к гормональным препаратам, но нужна надежная контрацепция, можно использовать внутренне маточные спирали.

В случае сильной боли во время менструаций и противопоказанных КОК, используют стероидные препараты.

Но каждый метод нуждается в наблюдении, тщательном подборе и контроле врача. КОК бояться не нужно, но нужно учитывать, что это лекарственное средство, которое имеет как преимущества, так и недостатки.