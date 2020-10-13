Комбіновані оральні контрацептиви (КОК), або протизаплідні пігулки є досить дискусійною темою, щодо доцільності їх прийому багато суперечок та міфів. Зокрема, ви могли чути, що "від гормонів товстіють", "ростуть вуса", "їх прийом важко припинити". Так ось, це не правда, безпечність КОК доведена. Втім, ризики та протипоказання прийому КОК все ж є.

Окрім контрацепції, КОК призначають як лікувальний засіб, про те, у яких випадках жінкам можуть бути показані комбіновані оральні контрацептиви Здоров'я 24 поговорило з лікаркою-гінекологинею Оксаною Негрич.

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Застосування КОК у лікуванні

Оксана Негрич – гінекологиня “Основна мета КОК – контрацепція, але оскільки ці препарати гормональні і мають певні додаткові ефекти, іноді їх призначають з лікувальною метою”.

Крім контрацепції, КОК можуть призначити у випадку:

болючих менструацій;

надмірної менструації, коли місячні супроводжуються значною крововтратою, і це призводить до погіршення якості життя жінки, часто це може стати причиною анемії й інших порушень, а КОК мають здатність зменшувати об'єм менструальних виділень;

при патологіях, зокрема при полікістозі яєчників;

синдромі хронічного тазового болю.

Більшість станів та патологій при яких, можуть призначити КОК, мають великий комплекс можливих лікувальних заходів. Визначити, що конкретно підійде жінці, можна тільки після детальної консультації, вивчення всіх особливостей ситуації, іноді додаткових обстежень.

Передменструальний синдром: якщо він важко перебігає, тобто є біль в молочних залозах, або значні зміни настрою перед менструацією, вам теж можуть призначати КОК, бо такі препарати блокують овуляцію, а прояви передменструального синдрому пов'язані з цими коливаннями гормонів саме після овуляції.

Такі жінки дуже добре себе почувають на КОК, до того ж отримують надійний метод контрацепції. Надійність цього методу понад 99% при правильному прийманні.

Гормональні контрацептиви при акне

Причин виникнення акне є багато, але одна з них, це гормональні порушення, а саме підвищення рівня андрогенів – чоловічих статевих гормонів, яке виникає при певних патологіях, зокрема при полікістозі.

Оксана Негрич – гінекологиня “Комбіновані оральні контрацептиви містять жіночі статеві гормони естроген і прогестерон і таким чином вони є антагоністами, тобто протиставляються чоловічим статевим гормонам”.

КОК впливають лише на симптоми

Тобто, якщо в жінки є підвищення рівня чоловічих гормонів, яке може проявлятися акне, надмірним оволосінням в місцях не характерних для жінок – гінеколог може призначити КОК, задля компенсації надлишку чоловічих статевих гормонів, відбувається вплив на симптоми цих порушень.

Відтак, якщо причиною акне є підвищення рівня статевих гормонів, комбіновані оральні контрацептиви часто дають позитивний ефект.



КОК призначають для лікування вугревої хвороби / Фото Unsplash

Важливо: оскільки такі порушення є переважно вродженими, тобто це ніщо інше, як генетична схильність, то курс КОК чи інших препаратів, проблему не вирішить.

Як довго можна приймати гормональну контрацепцію

Через те, що КОК впливають лише на симптоматику хвороби, їх призначають на досить довгі терміни.

Оксана Негрич – гінекологиня “Йдеться про довготривалий менеджмент симптомів і саме тому, до речі, й призначають КОК, адже, якщо немає протипоказань і жінка добре переносить його приймання, КОК можна приймати роками – не один рік і навіть не один десяток років”.

Якщо результату немає, або жінці протипоказані КОК, лікар може призначити інші препарати, зокрема антиандрогені препарати, але їх сфера застосування не така широка, вони мають більше побічних ефектів, і головне – на довготривалій основі їх не можна використовувати.

Чи потрібно попередні консультації суміжних лікарів

За словами гінекологині Оксани Негрич, для призначення КОК в більшості випадків, не потрібно консультації суміжних спеціалістів, але при певних патологіях, якщо лікар підозрює, що можлива причина симптомів не в гінекологічній патології, тоді пацієнтку скеровують на додаткові обстеження та консультації суміжних спеціалістів.

Серед чітких рекомендацій лише вимірювання артеріального тиску, тому що жінкам з підвищеним тиском приймання КОК є небажаним, а решту обстежень призначають після детальної розмови з лікарем і з'ясування усіх факторів ризику.

Чи безпечні КОК для здоров'я жінки

Гормональні контрацептиви – це передусім лікарський засіб і, як будь-який препарат, він має потенційні ризики та ефекти.

Оксана Негрич – гінекологиня “При прийманні КОК найбільша небезпека це ризик тромбоемболічних ускладнень – це коли утворюється тромб, який може закорковувати судини та призводити до тромбозу глибоких судин нижніх кінцівок, чи стати причиною інфаркту/інсульту”.

Як мінімізувати ризики прийому контрацепції

Оскільки наслідки досить серйозні, спершу слід виключити ризик цих ускладнень. На жаль, повністю виключи їх неможливо. Але є певні тригери, які вказують на неможливість приймання КОК. Такий підвищений ризик є у жінок:

які курять;

з надмірною масою тіла, особливо у жінок з ожирінням, коли індекс маси тіла складає понад 30 кг на метр квадратний;

які вже мали ризик тромболітичних ускладнень, або мали сімейний анамнез, тобто в сім'ї були випадки тромбозу/інфаркту/інсульту в молодому віці – до 40 років.

Також є дані про незначне підвищення ризиків розвитку раку молочної залози, тому якщо були певні захворювання молочної залози, або знову ж таки, якщо встановлена генетична схильність до раку молочної залози, то таким жінкам протипоказані КОК.

Але з іншого боку, доведено, що комбіновані оральні контрацептиви знижують ризики розвитку раку яєчників та раку ендометрії.

Ще одним протипоказанням до приймання КОК є мігрень, з аурою (коли приступи мігрені супроводжуються миготінням мушок, дзвоном у вухах, спалахами світла). Якщо головні болі у жінки супроводжуються подібними симптомами, обов'язкова консультація лікаря-невролога, який підтвердить чи спростує діагноз, тому що мігрень з аурою є фактором підвищеного ризику тромбоемоблічних ускладнень.



Для здорових жінок ризики прийому КОК мінімальні / Фото Unsplash

Лякатися КОК не потрібно

Важливо: Абсолютний ризик виникнення ускладнень при прийманні КОК низький, він становить від 9 до 12-13 жінок на 10 тисяч.

Оксана Негрич – гінекологиня “Це не велика цифра, хоча під час вагітності кожна жінка має ризики таких ускладнень теж, просто не всі про це пам'ятають. Він становить 20-30 жінок на 10 тисяч. У післяпологовий період ризик зростає і становить 30-50 на 10 тисяч жінок”.

Тобто, якщо ставити на терези небажану вагітність чи переривання вагітності у випадку її настання, то звісно, перевагою є приймання КОК.

Але про такі ризики жінка повинна бути попереджена і повинна усвідомлювати, що це не вітамінка і може мати певні негативні наслідки,

– додала гінекологиня.

Як КОК впливають на лібідо жінки?

У деяких жінок КОК справді можуть стати причиною зниження лібідо, тому що статевий потяг пов'язаний з чоловічими статевими гормонами, які КОК власне і пригнічують. Втім, це дуже індивідуально, є препарати, які менше впливають на це.

Оксана Негрич – гінекологиня “Завжди про такі ефекти слід повідомляти свого лікаря і шукати шляхи вирішення: або заміну препарату або скасовування КОК. Наперед спрогнозувати, як на кожного вплине гормональний контрацептив, на жаль, важко”.

Крім того, слід розуміти, що КОК є різні, і підбирають їх залежно від потреб, проблем жінки та протипоказань, наприклад, якщо це контрацепція, то скоріш за все, лікар порадить інший метод, це можуть бути інші гормональні контрацептиви, або тільки прогестинові препарати, які не містять естрогени.

Якщо у жінки протипоказ до гормональних препаратів, але потрібна надійна контрацепція, можна використовувати внутрішньо маткові спіралі.

У випадку сильного болю під час менструацій і протипоказані КОК, використовують стероїдні препарати.

Але кожен метод потребує спостереження, ретельного підбору і контролю лікаря. КОК боятися не потрібно, але потрібно зважати, що це є лікарський засіб, який має, як переваги, так і недоліки.