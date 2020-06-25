Дослідження показують, що в гетеросексуальних контактах від 50% до 67% жінок хоч раз імітували оргазм.

Тобто більшість жінок це робили або роблять розповіла сексолог Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Чому жінки імітують оргазм

Щоб не образити партнера

Як переконати партнера, що він хороший коханець? Показати йому оргазм. На жаль, багато хто не вірить, що жінці може бути добре від самого процесу, що для деяких не обов'язково закінчувати кожен раз.

Нема оргазму – значить, я фригідна

Згадаймо сцени з книг і фільмів, де прекрасна діва скрикує від болю, і тут же починає битися в оргазмі.

Далеко не всі жінки можуть отримати оргазм від сексу з проникненням. Жінкам важливий контекст, щоб відчути збудження.

Щоб закінчити секс

Секс може бути занадто довгим і виснажливим. В таких випадках його хочеться закінчити, і щоб нікого не образити, люди можуть імітувати оргазм.

До речі, чоловіки теж імітують оргазм, хоч і набагато рідше, але з тих самих причин.