Почему женщины имитируют оргазм: основные причины
Исследования показывают, что в гетеросексуальных контактах от 50% до 67% женщин хоть раз имитировали оргазм.
То есть большинство женщин это делали или делают рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.
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Почему женщины имитируют оргазм
Чтобы не обидеть партнера
Как убедить партнера, что он хороший любовник? Показать ему оргазм. К сожалению, многие не верят, что женщине может быть хорошо от самого процесса, что для некоторых не обязательно заканчивать каждый раз.
Нету оргазма – значит, я фригидная
Вспомним сцены из книг и фильмов, где прекрасная дева вскрикивает от боли, и тут же начинает биться в оргазме.
Далеко не все женщины могут получить оргазм от секса с проникновением. Женщинам важен контекст, чтобы почувствовать возбуждение.
Чтобы закончить секс
Секс может быть слишком длинным и утомительным. В таких случаях его хочется закончить, и чтобы никого не обидеть, люди могут имитировать оргазм.
Кстати, мужчины тоже имитируют оргазм, хотя и гораздо реже, но по тем же причинам.