Исследования показывают, что в гетеросексуальных контактах от 50% до 67% женщин хоть раз имитировали оргазм.

То есть большинство женщин это делали или делают рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.

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Почему женщины имитируют оргазм

Чтобы не обидеть партнера

Как убедить партнера, что он хороший любовник? Показать ему оргазм. К сожалению, многие не верят, что женщине может быть хорошо от самого процесса, что для некоторых не обязательно заканчивать каждый раз.

Нету оргазма – значит, я фригидная

Вспомним сцены из книг и фильмов, где прекрасная дева вскрикивает от боли, и тут же начинает биться в оргазме.

Далеко не все женщины могут получить оргазм от секса с проникновением. Женщинам важен контекст, чтобы почувствовать возбуждение.

Чтобы закончить секс

Секс может быть слишком длинным и утомительным. В таких случаях его хочется закончить, и чтобы никого не обидеть, люди могут имитировать оргазм.

Кстати, мужчины тоже имитируют оргазм, хотя и гораздо реже, но по тем же причинам.