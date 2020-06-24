Как рассказать партнеру, что вы имитируете оргазм
По данным различных исследований, от трети до двух третей женщин хотя бы раз в жизни имитировали оргазм. Но это не нормально и нужно решать эту проблему.
Первый шаг к этому – это разговор, но какие же слова подобрать в такой пикантной теме, чтобы не оскорбить чувства любимого человека? Об этом рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.
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Для начала, убедитесь, что партнер хочет вас слышать и слушать. Что у вас с ним доверительные отношения, он готов к диалогу. Если этого нет – то лучше начать не с оргазмов, а в принципе с доверия в паре.
Начните с секс-просвещения
Объясните, как "работает" женский оргазм. Покажите статистику, большинство испытывает его только от стимуляции клитора и это абсолютно нормально. Расскажите, что важна не только физическая сторона вопроса, но и контекст.
Почитайте вместе различные книги о секс-просвещению, например Эмили Нагоски. Если партнер отмахивается со словами, что это все бред, то у меня для вас плохие новости. Если открыт к диалогу – идем дальше,
– рассказала сексолог.
Расскажите о стереотипах и давлении на женщину
Не кончает – значит фригидна и неполноценна. Нормальные женщины чувствуют "вагинальный оргазм", а клиторальный – неполноценный.
Треть женщин имитирует оргазм / Фото unsplash
В ответ партнерша может поделиться тем, какие стереотипы существуют в отношении него: у хорошего любовника женщина должна испытывать оргазм от одного вида члена и т.д. Здорово, если вы вместе в диалоге постараетесь их опровергнуть.
Об имитации
А вот теперь можно сказать, что раньше вы имитировали том, что... (подставить причину: боялись, что партнер будет считать неполноценной, не хотели его обидеть и т.д.).
Зато сейчас хотите вместе изучать свое тело, познавать новое и получать настоящее, а не вымышленное удовольствие.
Я не говорю, что эта схема всем подойдет. Разговоры о сексе – очень деликатная тема, не все могут спокойно и безболезненно реагировать. Говорить или нет, менять что-либо или нет – выбор за каждым,
– рассказала врач.